Ehrung langjähriger Mitarbeiter

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Freitag, 24. Juni hat die Firma Kopp aus Emerkingen verdiente Mietarbeiter im Rahmen ihres Sommerfestes geehrt: Goldener Meisterbrief für Seniorchef Gebhard Kopp (Abteilung Restaurierung), Silberner Meisterbrief für GF Meinrad Kopp, für 20 Jahre Firmentreue Maria Heuschmied (Abt. Restaurierung) und Melanie Kopp (Abt. Akantus), für 10 Jahre Firmentreue Sebastian Boos (Abt. Sichtbeton), Vincenco De Donato (Abt. Sichtbeton), Brigitte Maier (Abt. Akantus) und Angelika Staiger (Büro). Gefeiert wurde in und vor der Firmenhalle in Emerkingen.