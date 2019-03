Dura-Hexa wählen neuen Vorsitzenden

Ihre Hauptversammlung haben die Dura-Hexa am Samstag im Gasthaus „Hirsch“ abgehalten. Vorsitzender Paul Aßfalg lobte die Einsatzbereitschaft bei den Arbeitseinsätzen an der Dorffasnet und beim Winterzauber in der Vorweihnachtszeit, den die Narren im vergangenen Jahr zum zweiten Mal veranstaltet hatten. Kassierer Bernd Roll konnte von einem positiven Kassenstand berichten.

Schriftführerin Claudia Ummenhofer ließ in ihrem Bericht das vergangene Vereinsjahr Revue passieren und berichtete über die Aktivitäten der Narren: Neben dem Winterzauber am Emerkinger Römerturm und einem Grillfest und waren dies selbstverständlich die Teilnahme an verschiedenen Fasnetsumzügen: So startete die Fasnetssaison für die Dura-Hexa mit der Neuaufnahme am Römerturm, der Teilnahme an der Narrentaufe in Schwendi sowie beim Umzug in Oberstadion. Weitere Umzüge standen unter anderem in Ratzenried, Ingerkingen, Oberdischingen, Oberzell und bei den Nachtumzügen in Munderkingen und Obermarchtal auf dem Programm. Claudia Ummenhofer lobte die hohe Teilnahmequote an den Umzügen „bei Wind und Wetter“.

Amtswechsel im Vorsitz

Vertretend für die Gemeinde Emerkingen sprach Stefan Fiderer Grußworte aus und führte die Entlastung des Vorstands durch. Vorsitzender Paul Aßfalg stellte sich nach zehn Jahren Amtszeit nicht mehr zur Wahl. Aßfalg war seit der Vereinsgründung im Jahr 2000 zunächst bis 2009 als stellvertretender Vorsitzender tätig, bevor er in den vergangenen zehn Jahren als Vorsitzender an der Vereinsspitze der Emerkinger Narren stand. Als neuer Vorsitzender wird künftig Tobias Brobeil, der bisher das Amt des Stellvertreters inne hatte, den Verein führen. Als sein Stellvertreter wurde der bisherige Beisitzer Martin Aßfalg gewählt. Das vakante Amt des Beisitzers wird in Zukunft von Christoph Egle, bis dato Kassenprüfer, ausgeübt. Neuer Kassenprüfer der Dura-Hexa ist Jan Gaissmaier. Jeweils in ihrem Amt bestätigt wurden Schriftführerin Claudia Ummenhofer, Kassier Bernd Roll und Häswartin Silke Roll.

Im Rahmen der Versammlung wurden sieben Antragsteller als aktive Mitglieder in den Verein aufgenommen. Mit der Neuaufnahme am Römerturm zum Start der Fasnet im kommenden Jahr werden Paul Aßfalg, Jens Breymaier, Melanie Ehrenfeld, Kathrin und Michael Mauder, Daniel Otto und Diana Wallewein die Emerkinger Hexen verstärken. Für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft konnten Tobias Brobeil und Gerald Gerstenkorn geehrt werden.