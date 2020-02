Dill-Dappa kommen aus ihrem Watzaloch

Mit dem traditionellen „Dill-Dapp rauslau“ sind die Narren in Emerkingen am Freitagabend in die Fasnet gestartet. Nicht wie sonst üblich am Fasnetsmontag, sondern bereits zum Nachtumzug am Fasnetsfreitag hat Oberfetz Tobias Hummel, gemeinsam mit Bürgermeister Paul Burger, die „ursprünglichste Figur der Emerkinger Fasnet“ aus dem Dura, dem Römerturm, befreit.

„Dill-Dappa“ nennen die Emerkinger ihre Fasnetsfiguren, die seit vielen Jahren nur zur Dorffasnet auftauchen und nie bei auswärtigen Narrentreffen auftreten. 1987 seien die ersten Dill-Dappa dem Watzaloch im Ried entsprungen und bei der Fasnet aufgetaucht, erklärte Oberfetz Hummel den Zuschauern beim „Dill-Dapp rauslau“. „Im 33. Dill-Dappa-Jahr können wir eine ganze Dill-Dappa-Sippe wecken“, ergänzte der Bürgermeister und betonte, dass die „schlafenden Narrenfiguren“ heute im Turm von Kindergruppen oft in ihrer Ruhe gestört werden. „Manchmal trauen sich sogar ein paar Mutige hinauf, um nach den Dill-Dappa zu sehen“, so Burger.

Zum „33. Dill-Dapp rauslau“ konnten Schultes und Oberfetz zwei „Urgesteine aus den Urzeiten der Dill-Dappa“ begrüßen. Walter Pfeiffer und Olaf Höppe gehörten vor 33 Jahren zu „den Gründern und zur allerersten Dill-Dappa-Generation“.

„Jetzt holet mir ihn raus aus seim 25 Meter hoha Haus. Dr Dill-Dapp soll jetzt dr Dura verlassa und springt mit uns durch d’Gassa“, reimte der Schultes später. Und die vielen anwesenden Kinder riefen so lange lautstark: „Dill-Dapp komm raus“, bis sich die „verwegenen Gestalten aus dem Watzaloch“ unter den Klängen der Emerkinger Musikkapelle vor dem Römerturm zeigten, um die Emerkinger Fasnet bis Fasnetsmontag anzuführen. Dann werden die Dill-Dappa wieder in den Römerturm gesperrt, wo sie bis zur nächsten Fasnet „wieder in aller Ruhe schlafen“ sollen.