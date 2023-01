Dieser Student will Bürgermeister in Emerkingen werden

Der Gemeindewahlausschuss unter dem Vorsitz von Roman Kopp hat in öffentlicher Sitzung am Mittwochabend einstimmig festgestellt, dass die Bewerbungen beider Kandidaten frist- und formgerecht im Rathaus eingegangen seien – jene von Amtsinhaber Paul Burger am 21. November, jene von Paul Aßfalg am 27. Dezember 2022. Die Frist lief am 2. Januar 2023 um 18 Uhr ab. Entsprechend der Reihenfolge des Eingangs der Bewerbungen erfolgt die öffentliche Bekanntgabe und die Auflistung auf den Stimmzetteln: In Zeile 1 wird Paul Burger geführt, in Zeile 2 Paul Aßfalg. Eine dritte Zeile steht für die Wahl einer anderen Personen zur Verfügung.

Gewählt wird am Sonntag, 29. Januar, von 8 bis 18 Uhr in der Römerhalle. Die Stimmabgabe ist aber auch per Briefwahl möglich. Sollte ein zweiter Wahlgang notwendig werden, weil keiner der beiden Kandidaten die absolute Mehrheit der abgegebenen und gültigen Stimmen erhält, findet dieser am Sonntag, 12. Februar, statt.

Die beiden Bewerber sollen sich am Samstag, 21. Januar, ab 19 Uhr in der Römerhalle den Bürgerinnen und Bürgern von Emerkingen vorstellen. Den genauen Ablauf beschloss der Gemeinderat bei einer öffentlichen Sitzung am Mittwoch, wobei sich Amtsinhaber und Kandidat Paul Burger für befangen erklärte und dem Ratstisch fernblieb. Beide Bewerber sollen zunächst nacheinander jeweils 25 Minuten Redezeit bekommen, wobei sie diese nicht ausschöpfen müssen. Die Reihenfolge richtet sich ebenfalls nach dem Eingang der Bewerbungen. Im Anschluss soll das Publikum eine Stunde lang die Möglichkeit haben, Fragen an die Kandidaten zu richten. Eine Bewirtung ist nicht vorgesehen.