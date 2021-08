Emerkingens Bürgermeister: „Die Unwetter hallen noch unheimlich nach“

Zum Virus auch noch das Hochwasser: Der Sommer 2021 dürfte in Emerkingen, wie auch in vielen andere Gemeinden in unmittelbarer Nachbarschaft, nicht gerade als eine besonders erfreuliche Zeit in der Ortschronik Niederschlag finden. Dennoch erfuhr SZ-Redakteur Reiner Schick im Interview mit Bürgermeister Paul Burger auch eine Menge Positives und dass die Gemeinde viel versprechende Projekte plant.

SZ: Herr Burger, Emerkingen gehört zu den Gemeinden, in denen der bisherige Jahresverlauf von schweren Unwettern mit Überschwemmungen im Frühsommer überschattet wurden. Konnte man sich davon mittlerweile erholen?

Burger: Die Unwetter hallen schon noch unheimlich nach – bei allen, die akut davon betroffen waren. Die Aufräumarbeiten laufen noch immer, die Abwicklungen mit den Versicherungen und die Sanierungen beschäftigen alle. Aber auch in den Köpfen hat es Spuren hinterlassen. Sobald ein Wölkchen am Himmel erscheint, läuten auch bei mir die inneren Alarmglocken. Das Ganze hat uns ja immerhin rund drei Wochen begleitet. Hauptsächlich war das Unterdorf stark betroffen, dort hat das Hochwasser-Rückhaltebecken noch Schlimmeres verhindert. Eine Woche später hat das Becken erneut seine Leistungsfähigkeit gezeigt und durch Einstau den Tobelbach im Bachbett gehalten. So gesehen hat trotz der schweren Auswirkungen der Hochwasserschutz gut funktioniert. Trotzdem sind wir natürlich im Gespräch mit der Feuerwehr und den Betroffenen und stellen uns die Frage: Was können wir mittel- und langfristig aus kommunaler Sicht auf den Weg bringen.

Ein wenig in den Hintergrund rückte in dieser Zeit auch die Corona-Pandemie. Wie ist Emerkingen bisher durch diese Krise gekommen?

Am Anfang waren wir verhältnismäßig stark betroffen. Gemessen an der Einwohnerzahl hatten wir doch relativ viele Infektionen. Sehr schnell hat sich dies zum Glück auf einem niedrigen Niveau eingependelt, so dass wir sagen können, wir sind gut durch die Pandemie gekommen. Natürlich mussten auch unsere Vereine große Einschränkungen in Kauf nehmen. Dennoch gab es allgemein viel Verständnis für die Maßnahmen. Währenddessen haben die Vereine versucht, ihre Mitglieder durch kommunikative Aktionen bei der Stange zu halten. So wurden Events geplant, auch wenn absehbar war, dass sie wahrscheinlich nicht durchgeführt werden können.

Fürchten Sie Auflösungserscheinungen beim einen oder anderen Verein?

Gar nicht. Es wird sicher schwierig, diejenigen Mitglieder wieder zu aktivieren, die sich sowieso in naher Zukunft zurückziehen wollten. Aber insgesamt werden unsere acht Vereine und Gruppen weiterhin sehr engagiert sein. Das sieht man am aktuellen Ferienprogramm: An den 14 Angeboten ist auch ein Großteil der Vereine beteiligt. Und die Gemeinde. Finanziert wird das Programm größtenteils über die Bürgerstiftung, so dass für die Kinder kaum Kosten entstehen. Auch bei der jüngeren Generation muss ich im Übrigen sagen: Hut ab, wie verantwortungsvoll sie während der Pandemie meist miteinander umgegangen sind. Die Buden waren geschlossen, und sie mussten auch sonst auf sehr viel verzichten, ihre sozialen Kontakte umstellen. Das haben sie sehr gut gemeistert. Mittlerweile macht sich natürlich eine leichte Aufbruchstimmung breit, wobei mein Appell lautet, es maßvoll zu machen. Wir sind noch nicht komplett durch.

Aber sicher gibt es auch in Emerkingen andere, durchaus positive Themen?

Klar. Letztes Jahr haben wir den Bolzplatz saniert und durch ein Basketballfeld erweitert. Da soll jetzt durch ehrenamtliches Engagement noch ein Sitzbereich mit Fitnessgeräten dazukommen. Leider wurde das durch Corona ausgebremst, es soll nun aber so bald wie möglich umgesetzt werden. Ferner laufen die Ausschreibungsplanungen für die Erweiterung des Bauhofs, nach der Sommerpause sollen Büroräume im Rathaus saniert werden. Die komplette Straßenbeleuchtung im Ort wird auf energiesparende LED-Technik umgestellt. Was Ökologie betrifft, möchten wir uns sehr strukturiert auf den Weg machen und der Gemeinderat hat sich deshalb für die Inanspruchnahme einer Klimaschutzberatung ausgesprochen. Das wollen wir in den nächsten Jahren als ganz zentrales Thema in der Gemeinde vorantreiben.

Der Gemeinderat hat außerdem einen Kindergarten-Neubau beschlossen, weil es im seit 25 Jahren genutzten alten Schulgebäude zu eng wird. Eine Erweiterung ist dort nicht sinnvoll, weil wir bauliche Maßnahmen vornehmen müssten, die kaum zweckmäßig sind. Im Bereich der Römerhalle haben wir hingegen gute Voraussetzungen für einen sehr modularen Neubau. Wir wollen dort dann auch eine Krippengruppe integrieren. Das ist ein großes Projekt die nächsten drei Jahre, auf das ich mich sehr freue.

Für die Umsetzung solcher Projekte braucht es natürlich Geld. Wie ist es um die Finanzen Emerkingens bestellt?

Finanziell stehen wir ordentlich da. Wir sind sehr zufrieden.

Fließen auch Einnahmen aus Gewerbesteuer?

Da sind wir gut aufgestellt. Vor drei Jahren haben wir das Gewerbegebiet Auchtweide erweitert, aktuell planen wir die Erweiterung des Gewerbegebiets Brühlwiesen Richtung Bettighofen, damit sich die dort bereits ansässigen Betriebe ausdehnen können. Das ist wichtig für die Entwicklung der Gemeinde, weil es sich nicht Gewerbesteuereinnahmen, sondern auch Arbeitsplätze am Ort beschert.

Das alles klingt auch nach neuem Bedarf an Wohnraum ...

Wir sind dabei, auch neue Wohnbauflächen zu schaffen, wobei wir ganz besonders Familien die Möglichkeit geben wollen, sich anzusiedeln.

Dann rühren Sie jetzt mal die Werbetrommel für potenzielle Neubürger. Was hat Emerkingen zu bieten?

Das Werben von neuen Bürgern ist gar nicht nötig, weil die Anfragen wie allerorts hoch sind. Mein Wunsch ist es, dass wir den jungen Mitbürgern und Familien aus dem Ort, die sich oft mit hohem Engagement hier einbringen, ausreichend Baugrundstücke bieten können. Aber ein wenig Werbetrommel muss natürlich sein: Emerkingen ist eine tolle Gemeinde mit einer guten Mischung aus Tradition und Moderne. Die Säulen sind unsere Vereine, die – wenn es wieder möglich ist – viel Leben reinbringen. Das wurde vergangenes Jahr beim landesweiten Projekt „Heimatkarawane“ deutlich, als die auswärtigen Teilnehmer bei der Projektarbeit mit den Gemeindemitgliedern wirklich richtig baff waren, wie engagiert und kreativ unsere Vereine und Bürger sind. Sie haben gezeigt, was sie organisatorisch alles auf die Beine stellen können, und wie professionell das geschieht – so wie sonst auch, zum Beispiel bei den Emerkinger Musikertagen. Und bei allem steckt ganz viel Herzblut drin.

Sie haben vor ihrer Bürgermeisterzeit eine Werbeagentur geleitet. Wenn Sie eine Touristenbroschüre zu Emerkingen gestalten müssten: Was würden Sie besonders anpreisen?

Emerkingen befindet sich an einer wunderschönen Hanglage, mit unserem Römerturm als ganz besonderes, weithin sichtbares Wahrzeichen. Dazu können wir mit der Jakobuskirche, deren Chor die ehemalige Schlosskapelle aus dem 12. Jahrhundert ist, und der Wolfgangskapelle zwei sehr alte und geschichtsträchtige Gebäude bieten. Unser ortsansässiger Restaurator macht dort ab und an hochinteressante Führungen.