Die Musikertage stehen bevor

Die Musiker der Musikkapelle Emerkingen um den Vorsitzenden Peter Pflug und sein Vorstandsteam stecken seit Monaten in den Vorbereitungen des Höhepunktes des Vereinsjahres, die Musikertage. Am gestrigen Freitagnachmittag hat nun mit dem Zeltaufbau die Schlussphase der Vorbereitungen begonnen.

Der Startschuss für die Festtage fällt am Mittwochabend mit der „We love 90er“-Party. Am DJ-Pult steht „d’r Graf vom Bussa“, der sich in der regionalen Partyszene in den vergangenen Monaten einen Namen gemacht hat. Getreu dem Motto „Back to the roots“ werden an diesem Abend unter anderem bekannte Titel von Robbie Williams, Britney Spears, der Backstreet Boys und der Spice Girls zu hören sein. Exklusiv wird es an diesem Partyabend für die Gäste eine XXXL-Bar und erstmals eine brandneue Shooting-Range geben, an der verschiedene Shots angeboten werden.

Der Fronleichnamstag steht in Emerkingen traditionell ganz im Zeichen der Blasmusik. Ab 14 Uhr steigt der Kindernachmittag mit dem Emerkinger Kindergarten und der musikalischen Gestaltung durch das Jugendorchester der Musikkapelle. Auch der Musikverein aus Ersingen wird zur Nachmittagsunterhaltung aufspielen, bevor sich am Abend ein ganz besonderer Höhenpunkt ankündigt: Die Berg Brauerei veranstaltet gemeinsam mit der Musikkapelle Emerkingen erstmals die „Talent-Parade“. Die Musikvereine aus Degerschlacht und Oggelsbeuren, der Musikverein „Harmonia“ Allmendingen sowie der Bergemer Musikverein Grötzingen werden sich für jeweils eine Stunde im Wettbewerb sowohl einer Jury als auch dem Publikum im Zelt stellen. „Die Besucher dürfen auf vielversprechende Unterhaltung, tolle Showeinlagen und einen unvergesslichen Abend gespannt sein“, so Peter Pflug, Vorsitzender der Musikkapelle Emerkingen.

Nach dem Ruhetag am Freitag wird es am Samstag in Emerkingen schwindlig: Bei einer Trachtenparty werden die „Schwindligen 15“ als über die regionalen Grenzen hinaus bekannten Partyband unter dem Motto „Blasmusik und Partypower“ den Festbesuchern einen stimmungsvollen Abend bereiten. Während einer fünfstündigen Non-Stop-Show wird von kerniger Blasmusik bis hin zu Rock und Pop alles geboten, was das Herz begehrt. Dass den „Schwindligen 15“ alle Titel wie auf den Leib geschnitten sind, verdanken sie ihrem musikalischen Leiter Alexander Pfluger. Er komponiert einen Großteil des Blasmusikprogramms und arrangiert alle modernen Titel selbst. Die Mischung aus professionell dargebotener Blasmusik und Partypower im „Schwindligen-Style“ sorgen für einen erlebnisreichen Abend in Emerkingen.

Mit einem Festgottesdienst im Zelt um 9 Uhr beginnt der Sonntag. Beste Unterhaltung ist den Festgästen anschließend beim Frühschoppen mit Peter Schad und seinen Oberschwäbischen Dorfmusikanten garantiert. Parallel findet auf dem Festgelände bei der Römerhalle das elfte große Oldtimertreffen statt, zu dem sich Oldtimerfreunde aus nah und fern in Emerkingen einfinden werden. Zu bestaunen gibt es für die Festbesucher neben antiker Landmaschinentechnik und historischen Autos auch Motorräder, die auf der Festwiese ausgestellt werden. Musikalisch unterhalten werden die Festbesucher am Nachmittag vom Musikverein Strümpfelbach, ab 17.30 Uhr werden Showeinlagen der Jazztanzgruppen aus Unterstadion auf der Bühne zu sehen sein.

Zum gemütlichen Festausklang am Abend spielt der Musikverein Ingerkingen.