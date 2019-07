Der neue Emerkinger Rat nimmt seine Arbeit auf

Der Gemeinderat Emerkingen stellte in seiner Sitzung am Montag fest, dass für die acht gewählten Räte keine Hinderungsgründe vorliegen. Drei Räte wurden für 20-jährige und zehnjährige Mitgliedschaft im Gremium geehrt. Bürgermeister Paul Burger verabschiedete drei Räte und verpflichtete sodann die acht gewählten Räte für ihre Amtszeit von fünf Jahren.

Bürgermeister Paul Burger behielt Sakko und Krawatte während der Sitzung an, denn es stand eine Vielzahl von Ehrungen und Wechseln an. Roman Kopp wurde für seine zehnjährige verdiente kommunalpolitische Tätigkeit geehrt, Stefan Fiderer und Udo Strahl für 20 Jahre Mitgliedschaft im Gemeinderat. Sie erhielten eine Ehrenurkunde des Gemeindetags Baden-Württemberg samt Ehrennadel und Stele mit der jeweiligen Jahreszahl. Die Ehrennadeln steckte Paul Burger den Geehrten persönlich an, und überreichte zudem jeweils ein Buchpräsent der Gemeinde. Er ging auf einige Punkte ein, bei denen die drei Räte die Entwicklung der Gemeinde maßgeblich geprägt haben. Hierzu gehört die Wohnumfeldverbesserung der Kirch- und Schlossstraße mit der Neugestaltung des Dorfmittelplatzes. Das nachhaltige Entwicklungskonzept der Gemeinde Emerkingen sei 2008, mithin in der Amtszeit von Udo Strahl und Stefan Fiderer, auf den Weg gebracht worden. Für Roman Kopp seien 150 Gemeinderatssitzungen angefallen mit 1590 Tagesordnungspunkten, bei Stefan Fiderer und Udo Strahl seien es 301 Sitzungen mit 3290 Punkten gewesen. Stefan Fiderer hatte zudem seit 2014 das Amt des ersten stellvertretenden Bürgermeisters inne.

Seine große Wertschätzung brachte Bürgermeister Burger den drei ausscheidenden Räten entgegen. Stefan Fiderer und Udo Strahl hatten sich nach jeweils 20 Jahren nicht mehr für eine weitere Periode aufstellen lassen, der entschuldigte Gemeinderat Eberhard Keller hätte diese Aufgabe gerne weiterhin ausgefüllt, es fehlten bei der Gemeinderatswahl aber Stimmen. Viele Punkte hatte der Schultes zusammengetragen, bei denen die drei ausscheidenden Räte maßgeblich beteiligt waren, so das Hochwasserrückhaltebecken und die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED. Stefan Fiderer und Udo Strahl erhielten ein Geschenk der Gemeinde, verbunden mit dem persönlichen Dank des Bürgermeisters.

Fünf etablierte Räte und drei neue Räte wurden sodann von Bürgermeister Burger für fünf Amtsjahre verpflichtet. Das sei mit großem Erfahrungsschatz und neuen belebenden Ideen verbunden, so der Schultes. Wiedergewählt wurden am 26. Mai Marcus Frankenhauser, Georg Hauler, Roman Kopp, Bernd Hummel und Christine Gulde. Neu in den Rat gewählt wurden Frank Pflug, Wolfgang Schlecker und Hildegard Leonhardt. Per Handschlag des Bürgermeisters und Unterschrift wurden die Räte verpflichtet, nachdem sie einzeln die Formel gesprochen hatten.

Einstimmig zum ersten Stellvertreter des Bürgermeisters wurde in geheimer Wahl Roman Kopp gewählt. Marcus Frankenhauser wurde zum zweiten Stellvertreter gewählt, Georg Hauler zum dritten Stellvertreter, jeweils einstimmig in geheimer Wahl.

Bürgermeister Paul Burger gab am Ende der Sitzung bekannt, dass die Erschließungsarbeiten im Baugebiet Stützen IV, Bauabschnitt vier, rechtzeitig vor Beginn der Bauarbeiten im August fertiggestellt wurden. Auch die Backbone-Erschließung des interkommunalen Zusammenschlusses sei fertiggestellt, die Abnahme habe am 29. Mai stattgefunden. Am 24. Juli werde die Abnahme für den Anschluss des Gewerbegebiets erfolgen. Nach der Vertragslage müssen die Gewerbegebiete spätestens sechs Monate nach der Abnahme ans schnelle Internet angeschlossen sein. Die nächste Gemeinderatssitzung wurde auf den 12. August vorgezogen, am 28. September findet in Bad Buchau eine Klausurtagung des Gemeinderats statt.