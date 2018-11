Datenschutz macht Probleme beim Seniorennachmittag

Auch in diesem Jahr organisiert der DRK-Ortsverein Munderkingen wieder einen Seniorennachmittag für Menschen über 70 Jahre und deren Partner aus den Gemeinden Munderkingen, Rottenacker, Untermarchtal, Emerkingen, Hausen am Bussen und Unterwachingen. Die Veranstaltung findet am Sonntag, 9. Dezember, ab 14 Uhr in der Emerkinger Römerhalle statt. In diesem Jahr bereitet den Veranstaltern allerdings die neue Datenschutzgrundverordnung Probleme.

„In den vergangenen Jahren haben wir immer persönliche Einladungen an die Senioren über 70 Jahre in den Mitgliedsgemeinden verschickt, das dürfen wir diesmal nicht“, erklärt Paul Burger, Vorsitzender des Munderkinger DRK-Ortsvereins. Für die Einladungen hatten die Veranstalter bisher immer entsprechende Adresslisten von den Ortsverwaltungen erhalten. Jetzt ist das allerdings nicht mehr möglich. Dennoch seien alle Senioren wie immer herzlich willkommen, macht er deutlich.

Hoffen auf viele Besucher

„Damit die Senioren dennoch Bescheid wissen, haben wir den Altennachmittag schon mehrfach in den Amtsblättern angekündigt“, sagt Paul Burger. Außerdem werde sein Vorgänger Bruno Schmid, der sich federführend um die Organisation des Seniorennachmittags kümmert, Plakate in Munderkingen aufhängen, die auf die Veranstaltung aufmerksam machen. Burger hofft, dass auch ohne persönliche Einladungen viele ältere Menschen nach Emerkingen kommen werden. „Allerdings haben wir auch schon von verschiedenen Seiten zugetragen bekommen, dass einige ohne persönliche Einladung gar nicht kommen wollen“, sagt der Emerkinger Bürgermeister betroffen.

Zwar könnten er und seine ehrenamtlichen Helfer verstehen, dass sich die Senioren über die gewohnten eigenen Einladungen freuen, ihnen seien aber die Hände gebunden. „Der Gesetzgeber macht uns dieses Verfahren unmöglich.“ Das Veranstaltungsteam habe sich auch dagegen entschieden, alte Listen zu verwenden, um wenigstens die Senioren persönlich einladen zu können, die bereits im vergangenen Jahr das 70. Lebensjahr erreicht hatten. „Wir wollen einfach keine Ungleichbehandlung für die neuen 70er“, betont Burger.

Busshuttle möglich

Sonst liefen die Vorbereitungen für den Nachmittag ganz normal. Die Veranstalter versprechen einige Stunden mit Kaffee und Kuchen sowie mit heiteren und besinnlichen Geschichten. Auch die Busverbindungen nach Emerkingen wird es wieder geben. Ein Ensemble der Musikkapelle Emerkingen wird den Nachmittag musikalisch gestalten.

Auch die Busverbindungen aus den Gemeinden zur Veranstaltung wird es geben: Tour 1: 12.45 Uhr Rottenacker, Bahnhof und „Rößle“, 12.50 Uhr Munderkingen, Neudorfer und Danziger Str., 12.55 Uhr Munderkingen, Königsberger Straße, 12.57 Uhr Munderkingen Wetterkreuz, Alter Brunnenberg, 13.05 Uhr Untermarchtal, Infozentrum, 13.08 Uhr Algershofen, Dorfplatz, 13.10 Uhr Emerkingen, Munderkinger Straße. Tour 2: 13.25 Uhr Munderkingen, Bahnhof, 13.30 Uhr Munderkingen MVZ, 13.32 Uhr Munderkingen, Emerkinger Straße, 13.35 Uhr Hausen am Bussen, Rathaus, 13.40 Uhr Unterwachingen, Rathaus.