Das steht bei den Emerkinger Musikertagen an

Vom 19. bis 23. Juni finden im Festzelt die Musikertage der Musikkapelle Emerkingen statt. Den Abschluss macht am Sonntag, den 23. Juni die Talent-Parade, über die wir schon berichtet haben. Am Mittwoch, den 19. Juni gastiert erstmals die aufregend andere Partyband „Muckasäck“.

Am Freitag, den 21. Juni legt DJ Graf vom Bussen Musik aus den 1990-er Jahren auf. Besonders spannend wird der Donnerstag dazwischen, der neben dem Kindernachmittag auch drei musikalische Leckerbissen zu bieten hat und einen Rad(ler)-Treff mit einem Gewinnspiel, bei dem als Hauptpreis ein Fahrrad im Wert von 2000 Euro ausgelobt ist.

Radler-Treff am Donnerstag

Parallel zum Kindernachmittag mit Programm und Spielen steigt am Donnerstag, den 20. Juni ab 14 Uhr erstmals ein Rad(ler)-Treff in Emerkingen. „Nachdem ohnehin viele Gäste mit dem Fahrrad zu unseren Musikertagen kommen, wollten wir dies heuer optimieren.

Daher laden wir alle Radler zu einem Gewinnspiel ein. Zusätzlich bekommen alle Radler ein Maria-Anna alkoholfreies Berg-Bier Radler sowie eine Radkarte des Alb-Donau-Kreises“, verrät Vorstand Peter Pflug. Ergänzend sagt er: „Jeder Radler wird am Infostand ohne Altersbeschränkung registriert und nimmt an der Verlosung eines E-Bikes von Zweirad Sauter im Wert von 2000 Euro teil. Die Ziehung des Gewinners des E-Bikes findet um 18.30 Uhr statt. Gewinnen kann nur, wer bei der Ziehung persönlich anwesend ist.“ Das Fahrrad kann sodann bei Ralf Sauter in Hundersingen ausgesucht und individuell angepasst werden.

Medaille für die Schnellsten

Im Laufe des Nachmittags können sich die Radler an verschiedenen Spielen beteiligen. Es gibt einen BMX-Parcours. Insoweit können die Gäste über bereitgestellte BMX-Fahrräder einen interessanten und aufregenden Parcours fahren. Die drei schnellsten BMX-Fahrer bekommen eine Medaille. Auf einem E-Bike Parcours finden Geschicklichkeitsfahrten statt und man kann sich wertvolle Tipps von Profis einholen. Um 18.30 Uhr findet auch die Siegerehrung für die Teilnehmer beim BMX-Parcours statt.

Ab 15 Uhr wird das Fest musikalisch ergänzt durch das Jugendorchester Emerkingen, um 16.30 Uhr übernimmt der Musikverein Uttenweiler die Nachmittagsunterhaltung. Nach der Siegerehrung und der Gewinnerziehung spielt die Musikkapelle Kirchen. Am Freitag, den 21. Juni steigt ab 21 Uhr die „Let’s Go 90 Party – powered by DJ Graf vom Bussen“. Ein Shuttleservice in verschiedene Himmelsrichtungen ist eingerichtet, der die Gäste rechtzeitig zum Fest bringt und nach Mitternacht um 0.30 Uhr und 2.30 Uhr nach Hause fährt.