Darum bekommt Emerkingen eine Fußgänger-Ampel

Der Umbau der Bushaltestellen in Emerkingen soll noch in diesem Jahr beginnen. Damit sollen sie barrierefrei gemacht werden. Über die genauen Kosten dafür hat der Gemeinderat am Montagabend während einer Sitzung gesprochen.

Bereits im Januar hat der Emerkinger Gemeinderat über den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen im Unterdorf diskutiert. In der Sitzung am Montagabend ging es deshalb hauptsächlich um Kosten und mögliche Fördermittel. Noch in diesem Jahr soll über die Munderkingerstraße im Unterdorf eine „Lichtsignalanlage für Fußgänger“, also eine Fußgänger-Ampel, im Bereich der Bushaltestellen gebaut werden. Die Kosten der Ampel trägt zwar das Land, die dafür nötige Absenkung der Bordsteine muss aber von der Gemeinde finanziert werden. Dafür sind 15000 Euro im Gemeindehaushalt eingeplant.

Insgesamt 50 000 Euro

Bereits im Januar sprachen sich die Räte dafür aus, im Zuge dieser Arbeiten auch die Bushaltestellen barrierefrei zu gestalten. „Dafür werden pro Seite rund 25 000 Euro, also insgesamt rund 50 000 Euro, anfallen“ sagte Bürgermeister Paul Burger am Montag bei der Sitzung.

Da die Bushaltestellen vom Landratsamt in die sogenannte Prioritätsstufe 2 eingeordnet worden seien, erläuterte Paul Burger, sei der barrierefreie Umbau bis 2022 verpflichtend. Aus Fördermitteln könnte Emerkingen dafür einen Zuschuss in Höhe von 50 Prozent der Kosten, jedoch maximal 40 000 Euro pro Haltebucht, bekommen. Aber dieser Zuschuss wird erst ab März 2020 gewährt und hat eine sogenannte „Bagatellgrenze“ von 100000 Euro, die in Emerkingen gar nicht erreicht wird, wie der Bürgermeister informierte.

Weil eine Bündelung der Umbauten von Haltestellen entlang einer Buslinie möglich ist, um die Bagatellgrenze zu erreichen, will Bürgermeister Burger die Nachbargemeinden Munderkingen, Unterstadion und Oberstadion fragen, ob sie ihre Haltestellen auch umbauen werden. Damit könne man vom „gemeinsamen Zuschuss“ profitieren. Außerdem will Paul Burger nachfragen, ob beim Bau der Fußgängerampel eine vorläufige, provisorische Absenkung der Borsteine denkbar ist, um den kompletten Umbau erst nach Beginn der Förderperiode anzugehen.

