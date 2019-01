Bürgermeister ruft zu Verantwortung im täglichen Handeln auf

Der Internetausbau, der Kindergarten, aber auch die Schaffung von neuen Wohn- und Gewerbeflächen werden Emerkingen 2019 beschäftigen. Bürgermeister Paul Burger blickt im Jahresinterview auf die Projekte des vergangenen und des neuen Jahres voraus.

Was waren die wichtigsten Ereignisse 2018? Was war für Sie das Beste am zurückliegenden Jahr?

Die Sanierung des Festplatzes liegt sicherlich auf den vorderen Plätzen der Ereignisse. Dass der Gemeinderat dieses Vorhaben auf den Weg bringen konnte, lag nicht zuletzt am Engagement der betroffenen Vereine. Mit ausdauerndem Fleiß, hohem Sachverstand und sichtlich guter Laune wurden so, in einem gemeinschaftlichen Miteinander, viele Arbeitsstunden an Eigenleistung bewältigt und das Projekt so zu einem, für mich erfreulichen Höhepunkt des Jahres 2018 gemacht.

Gleichermaßen hat mich ein Ereignis beeindruckt, das weniger mit den kommunalen Belangen unserer Gemeinde zu tun hat. So sind acht Ministranten nach Rom zur „Internationalen Ministrantenwallfahrt“ aufgebrochen. In einer Zeit, wo ehrenamtliches Engagement an Popularität verliert, ist es erfreulich, wenn sich junge Menschen für unsere Gesellschaft stark machen. Und so freut es mich umso mehr zu sehen, wie in vielen unserer Vereine junge Menschen sich einbringen und ihre Freizeit in den Dienst unserer Dorfgemeinschaft stellen. So gilt an dieser Stelle mein großer Respekt allen, die sich in unserer Dorfgemeinschaft ehrenamtlich engagieren.

Bundespolitisch war Anfang des Jahres 2018 das Ringen um eine funktionierende Koalition sicherlich das beherrschende Thema. Dies spiegelte die Zerrissenheit unserer Gesellschaft wider. Größere Geschlossenheit zu erzielen ist meines Erachtens die politische Aufgabe. Denn neben den innenpolitischen und den europäischen Aufgaben, gilt es die weltpolitischen Entwicklungen sensibel mitzugestalten. Es ist beunruhigend mit ansehen zu müssen, wie nach Jahren der Entspannung, Staatsoberhäupter die Politik des Kalten Krieges wieder zu ihren Mitteln machen. Gerade deshalb gilt es, sich im kommenden Jahr 2019 engagiert und nachhaltig für unsere demokratischen Werte stark zu machen.

Privat hat mich die Botschaft des deutschen Astronauten Alexander Gerst sehr beeindruckt. Mit dem sprichwörtlichen, hier sogar realen Blick von außen, beschreibt er in seiner „Nachricht an seine Enkelkinder“ was die Menschheit zwingend bewegen muss, damit die Erde ein lebenswerter Planet bleibt. Diese Botschaft muss uns Ansporn sein, die Verantwortung tagtäglich in unser Handeln einzubeziehen. Und so bin ich stolz darauf, dass der Gemeinderat bereits im vergangenen Jahr sich für den Einsatz von Ökostrom in verschiedenen kommunalen Einrichtungen stark gemacht hat und in Zukunft die Straßenbeleuchtung mit Ökostrom betrieben werden soll.

Welche wichtigen Projekte sind im zurückliegenden Jahr auf den Weg gebracht oder umgesetzt worden?

Gleich zum Jahresbeginn bestand die Möglichkeit, durch eine Mitverlegung von Leerrohren in die Breitbandinfrastruktur zu investieren. Hier konnte kurzfristig eine Förderung für die Hundersinger Straße ortsauswärts bis zum Friedhof und weiter zum Aussiedlerhof erzielt werden. Neben der Breitband-Mitverlegung konnten die Synergien auch für die Sanierung des maroden Gehwegs samt Entwässerungsrinne und Zufahrtsstraße genutzt werden. Hier müssen im neuen Jahr noch die Pflasterarbeiten am Gehweg fertiggestellt werden. Mitte des Jahres konnten die Planungsarbeiten und die Bauarbeiten für die Anbindung der Gewerbegebiete Brühlwiesen und Auchtweide an das schnelle Internet vergeben werden. Dank geschickter Umplanung können die Leerrohre des überörtlichen Breitbandnetzes für innerörtliche Maßnahmen mitgenutzt und so deutliche Einsparungen erzielt werden.

Die Sanierung des Festplatzes war das Kernprojekt im Jahr 2018. Nachdem die dortige Infrastruktur nicht mehr den Vorschriften entsprach, wurden diese grundlegend saniert. Von den Vereinen, die den Festplatz nutzen, wurde in beispielhafter Eigenleistung Wasser-, Abwasser- und Stromleitungen in die Erde verlegt. Die bereits vorher gesetzten Versorgungsschächte wurden aufbereitet, so dass dort Systemtrenner zum Schutz des öffentlichen Trinkwassers und eine solide Stromversorgung installiert werden können. Zudem wurde die Planie des Zeltbereichs optimiert und die Flächen im Versorgungs- und Toilettenbereich befestigt.

Im Kindergarten konnte im Rahmen einer Förderung (KInvFG) des Bundes die Innenausstattung teilerneuert werden. Es wurden Raumtrennmöbel angeschafft. Farblich abgestimmt konnte ein modulares Konzept umgesetzt werden, das sowohl den Kindern, wie auch dem Erzieherinnenteam vielseitige Möglichkeiten und Spielräume bietet. Zudem konnte im Gruppenraum 2 die Schrankwand auf effiziente Weise saniert werden. Die Oberflächen wurden mit Folien beklebt, dabei farblich an die neuen Möbel angepasst und mehrere Flächen mit Kreide-, Magnet- oder Spiegelfolien aufgewertet. Sämtliche Räume erhielten einen neuen Anstrich. Im Bereich des kommunalen Kindergartens wurde zudem eine „Zone 30“ eingerichtet.

Eine wichtige Maßnahme auf dem Weg zur effizienteren Energienutzung war die Umrüstung von 51 Straßenbeleuchtungen auf LED-Technik. Auch hier konnte auf eine Förderung zurückgegriffen werden. Inzwischen sind im Gemeindegebiet rund zwei Drittel der Straßenzüge erfolgreich auf LED umgestellt.

Anfang des Jahres 2018 wurde die Erschließung des Bauabschnitts 4 des Neubaugebiets Stützen IV auf den Weg gebracht. Nachdem im Bauabschnitt 3 nahezu alle Bauplätze verkauft sind, kann dort für weitere vier Einfamilienhäuser Bauland zur Verfügung gestellt werden. Inzwischen steht der Bagger dort in den Startlöchern.

Im Bereich der Infrastruktur wurden Schacht- und Straßen- und Feldwegesanierungen umgesetzt. Anhand eines gemeinsam erarbeiteten Feldwegekonzepts wurde mit der Sanierung der ersten Abschnitte dort begonnen. Diese Maßnahmen werden in den kommenden Jahren kontinuierlich fortgesetzt werden. Für die Feuerwehr wurde mit Hilfe von Spenden ortsansässiger Firmen eine Wärmebildkamera angeschafft. Für eine nachhaltig Ökologie unserer Gemarkung wurde die Firma Zeeb mit der aktiven Führung eines Ökokontos beauftragt, im Rahmen dessen werden jetzt auch Blühwiesen im und um das Dorfgebiet gepflanzt.

Nicht zuletzt wurde wieder kontinuierlich in die Technik der Römerhalle investiert. Hier wurde eine neue Heizungssteuerung eingebaut und gleichzeitig die letzten analogen Module der Lüftungssteuerung durch digitale Komponenten ersetzt. Unerwartet musste das Dach der Römerhalle instandgesetzt werden. Bei Untersuchungen wurde festgestellt, dass die Dachkonstruktion teilweise verwittert war.

Welche Aufgaben oder Projekte stehen für das kommende Jahr 2019?

Für das Jahr 2019 stehen die beiden Themen Breitband und Schaffung von neuem Bauerwartungsland im Fokus. Im ersten Halbjahr wird der Breitbandausbau in den Gewerbegebieten Auchtweide und Brühlwiesen realisiert. In diesem Zusammenhang wird auch ein Zentralverteiler (PoP2) an der Munderkinger Straße gebaut werden, damit dieses Gebiet sofort mit schnellem Internet versorgt ist, sobald das überörtliche Breitbandnetz Signale liefert. Ein weiterer Zentralverteiler (PoP1) soll am Rathaus gebaut werden, damit von dort aus in Etappen das obere Dorfgebiet erschlossen werden kann. Für diese Maßnahmen wird die Gemeinde Emerkingen insgesamt mehr als 510 000 Euro investieren.

Die zweite große Aufgabe wird die Schaffung neuer Wohn- und Gewerbebauflächen sein. Nachdem die Bauplätze des Bauabschnitts 3 größtenteils bebaut sind und die Flächen im Bauabschnitt 4 bereits durch Bauwillige reserviert sind, ist es wichtig, neue Wohnbauflächen zu erschließen, um die Gemeinde auf einem maßvollen, für die Zukunftsfähigkeit guten Wachstumskurs zu halten. Gleichzeitig muss es uns möglich sein, erweiterungswilligen Unternehmen Gewerbeflächen anzubieten, damit diese nach Bedarf expandieren können. Damit wird die Attraktivität unserer Gemeinde nicht nur für die Unternehmen, sondern auch für Arbeitnehmer durch neue, ortsnahe Arbeitsplätze gesteigert.

Kinder und Sicherheit, so könnte der nächsten Themenblock zusammengefasst werden. Um im gemeindeeigenen Kindergarten den Anforderungen steigender Kinderzahlen gerecht zu werden, muss eine zusätzliche Kindertoilette vorgesehen werden. Ebenso sollen Sitzmöglichkeiten für den Außenbereich angeschafft werden. Insgesamt sind dafür knapp 38 000 Euro vorgesehen. Gleichzeitig sollen im Dorfgebiet dort, wo vorrangig Kindergarten- und Schulkinder Hauptverkehrsstraßen überqueren müssen, Fußgängerüberwege zur Erhöhung der Sicherheit gebaut werden. Zudem soll die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED auch im Jahr 2019 fortgesetzt werden.

In die Römerhalle werden für weitere technische Sanierungsmaßnahmen, die energetische LED-Umrüstung der Deckenbeleuchtung, die Reparatur des Außenputzes sowie ein Sanierungsgutachten rund 15 000 Euro investiert werden.

Was wünschen Sie sich für das kommende Jahr 2019?

Für unsere Gesellschaft wünsche ich mir, dass die berührenden Worte von Alexander Gerst möglichst viele Menschen erreichen und zum Nachdenken anregen. Es wird in allen Belangen rund um unseren Erdball, ob zwischenmenschlich, klimatisch, wirtschaftlich oder politisch wichtig sein, auch neue Ideen und Visionen kontrovers, ergebnisoffen und respektvoll zu diskutieren. Wir benötigen Mut, zuallererst aber die Bereitschaft für Veränderungen, mit der Erkenntnis, dass durch kleine Impulse Großes angestoßen werden kann.

Unserer Gemeinde wünsche ich für das kommende Jahr, dass wir die anstehenden Projekte gemeinsam erfolgreich bewältigen können. Es würde mich im Besonderen freuen, wenn bei unserem Gemeindeausflug 2019 viele Teilnehmer mit von der Partie sein könnten. Und insgesamt wünsche ich mir für alle ein Jahr voller Gesundheit, bei dem das Miteinander in Mittelpunkt steht.