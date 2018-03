Andreas Grunenberg ist neuer zweiter Stellvertreter der Emerkinger Landjugend

Die Mitglieder der Emerkinger Landjugend haben bei ihrer Hauptversammlung einen neuen zweiten stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Bürgermeister Paul Burger lobte das Engagement der Jugendlichen und deren Einsatz im Gemeindeleben.

Der Vorsitzende Lucal Müller nannte die „Maikäferparty“, die erstmals mit neuem Konzept als „Spring Vibes Party“ veranstaltet wurde und den gemeinsamen Ausflug an den Bodensee als Höhepunkte im vergangenen Vereinsjahr. „Mit unserer Party mit den Specials Inselbar und Beerpong-Area konnten wir den Partygästen einen unvergesslichen Abend bereiten. Darauf können wir künftig aufbauen“, so Müller.

Schriftführerin Marina Grab verwies in ihrem Bericht auf diverse weitere Aktivitäten des Vereins. Beim SZ-Maibaumwettbewerb erreichte die Landjugend gemeinsam mit der Emerkinger Feuerwehr den dritten Platz. Das Mitwirkenbeim örtlichen Ferienprogramm sowie an der Dorffasnet standen ebenso auf dem Programm wie der gemeinsame Besuch der Theatervorstellung der örtlichen Theatergruppe. An Fronleichnam gestalteten die Jugendlichen einen Blumenteppich, beim Kriegerjahrtag oder dem Volkstrauertag beteiligte sich der Verein mit der Fahnenabordnung.

Kassier Christoph Hauler berichtete über einen positiven Kassenstand und nannte die „Spring Vibes Party“ als die größte Einnahmequelle im vergangenen Vereinsjahr. Die Kassenprüfer Manuel Letzgus und Tim Schlosser bescheinigten Hauler eine tadellose Kassenführung, „die wie immer komplett gestimmt hat“.

Die einstimmige Entlastung des Vorstands nahm Emerkingens Bürgermeister Paul Burger vor. In seinem Grußwort lobte er die positive Zusammenarbeit der Gemeinde Emerkingen und der Landjugend sowohl bei kirchlichen, als auch bei weltlichen Veranstaltungen. Er sei stolz darauf, engagierte Jugendliche in der Gemeinde zu haben. Besonders lobte er die Organisation des Funkenfeuers sowie den Einsatz beim Maibaum aufstellen gemeinsam mit der Feuerwehr.

Es standen einige Wieder- und Neuwahlen an: Jeweils in ihren Ämtern bestätigt wurden Kassier Christoph Hauler sowie die Kassenprüfer Manuel Letzgus und Tim Schlosser. Christoph Hauler wird im kommenden Jahr bei seiner Kassiertätigkeit von Fabian Dreist unterstützt, der als Beirat des Kassiers in den Vereinsausschuss gewählt wurde.

Auch die beiden Stellvertreter stand zur Wahl an. Patrick Hummel wird das Amt weitere zwei Jahre übernehmen. Anna-Lena Kaufmann stellte sich nicht mehr zur Wahl, ihr Amt wird künftig von Andreas Grunenberg übernommen. Als Nachfolgerin für Schriftführerin Marina Grab wurde Lisa-Marie Hummel gewählt.

Lucas Müller verwies am Ende der Hauptversammlung auf die anstehende „Spring Vibes Party“, die am 6. April in der Emerkinger Römerhalle stattfinden wird.