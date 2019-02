2800 Euro für Reparaturen an der Römerhalle

Mehrere Reparaturen stehen in der Römerhalle in Emerkingen an. Darüber hat der Gemeinderat am Montag in einer Sitzung gesprochen.

Im Dezember wurde die Heizungs- und Lüftungsanlage der Römerhalle gewartet. Am Montag lag den Gemeinderäten der Wartungsbericht vor. Der sieht vor, dass mehrere Verschleißteile ausgetauscht werden müssen, dass Außenfühler ausgetauscht werden müssen, Ventilregler im Heizraum defekt sind und die Funktion des Heizkessels durch ein neues Modul optimiert werden kann. Außerdem ist der sogenannte „Frostwächter“ in der Römerhalle defekt. „Der muss dringend ersetzt werden, damit uns nicht alles einfriert“, betonte Bürgermeister Paul Burger.

Einstimmig beschloss der Gemeinderat die notwendigen Arbeiten von der Firma Oberwegner aus Dietenheim zum Preis von 2767 Euro ausführen zu lassen. Da die Nachbargemeinden Hausen am Bussen und Unterwachingen an der Römerhalle beteiligt seien, müsse vor der Vergabe des Auftrags die Zustimmung der beiden Gemeinderäte eingeholt werden, erklärte der Bürgermeister. Emerkingen wird 80 Prozent, die beiden Nachbargemeinden 20 Prozent der Reparaturkosten tragen.

Mehr entdecken: So läuft der Glombige Doschdig in Kügeleshausen

Mehr entdecken: Polizeihubschrauber über Ehingen sucht nach Person