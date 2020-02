2000 Narren gratulieren zum Geburtstag

Nur alle drei Jahre laden die Emerkinger Fetza-Sprenger zum Nachtumzug in ihr Narrennest ein. Und der siebte Narrensprung seit dem „Emerkinger Umzugsstart im Jahr 2001“ hatte am vergangenen Freitag einen ganz besonderen Anlass: „Mir feiret unser 30-Jähriges“, freuten sich die Fetza-Sprenger und Oberfetz Tobias Hummel.

Und weil ein Narrengeburtstag gebührend gefeiert werden muss, hatten sich zum Jubiläumsumzug mehr als 2000 Narren und närrische Musiker in 44 Gruppen angemeldet. Unter den Klängen der Emerkinger Musikkapelle führten die „Dill-Dappa“, als „Urgestalten der Emerkinger Fasnet“, und die heimischen Dura-Hexa den bunten Gaudiwurm an. Die gastgebenden Fetza-Sprenger hatten im Partyzelt, im Fetza-Stadel und am Umzugsweg alle Hände voll zu tun, dass ihnen keine Zeit blieb, die Umzugszuschauer zu necken und sie über das beliebte „Fetza-Sprenger-Seil“ zu treiben.

Für närrischen Schabernack im Emerkinger Jubiläumsumzug sorgten im ersten Umzugsdrittel die „VG-Narren“. Die Zünfte aus der VG Munderkingen waren geschlossen gekommen, um den Fetza-Sprengern zum Geburtstag zu gratulieren. Und auf der Ehrentribüne fand sich „hochkarätige VG-Prominenz“ ein, um die Narren zu begrüßen. Neben dem gastgebenden Schultes Paul Burger begrüßte Bürgermeister Martin Krämer den Schlossgeist und sein Gefolge aus der Narrenzunft Obermarchtal, „Babeles Buaba“ rief Bürgermeister Karl Hauler den Narren aus Rottenacker zu, und Kevin Wiest, Bürgermeister von Oberstadion, konnte mit Wenk’l-Fratza und Schloßberg-Hexa gleich zwei Narrengruppen begrüßen.

Schnecken und Wolfstal-Bären kamen aus Lauterach, Schopf-Boale, Büttel, Hexen und „dr Hokama“ aus Untermarchtal, Gausweiber aus Unterstadion, Spittlnarren aus Munderkingen und mit „Narro-Hee“ grüßten die Trommler und Pfeifer der Munderkinger Trommgesellenzunft. Närrische Glückwünsche aus der Region hatten Schandgraba-Hupfer, Nesselweiber, Tschembala, Deisch-Uschla, Riaddeifel, Wallentäler, Bürgeles-Hexa, Hölla-Hexen, Burra-Hexa, Höllgraba-Hexa, Donauratzen und die große Gruppe der Narrengesellschaft Oberdischingen im Gepäck.

Auch eher seltene Narrengäste kamen nach Emerkingen. So grüßten die „Budelhond“ aus Bellamont das närrische Publikum, Weckafresser aus Äpfingen verteilten ihr Backwerk und die dortigen Saubachhexen trieben in den nächtlichen Straßen ihr Unwesen. Für närrische Töne sorgten zwischendurch die „Saubach Gugga“, „d’Schillamongos“, der Fanfarenzug aus Zwiefalten und die „Donaufetzer“. Und als der nächtliche Umzugsspuk vorbei war, ging die Narrenparty zum 30. Geburtstag der Emerkinger Fetzasprenger an vielen Stellen des Dorfes bis in die späten Nachtstunden weiter.