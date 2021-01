Örtlicher Bauhof in Emerkingen soll erweitert werden

Schon seit 2014 wird über eine Erweiterung des örtlichen Bauhofs Emerkingen überlegt, so Bürgermeister Paul Burger. Am Montagabend wurden die bisherigen Überlegungen während der Gemeinderatssitzung konkretisiert. „Viele Dinge, die in den Bauhof gehören, werden momentan an verschiedenen Stellen in der Gemeinde gelagert, weil es im Bauhof einfach beengt ist“, sagte der Bürgermeister. Nun soll der Bauhof in zwei Abschnitten erweitert werden.

Dazu hat das Bauamt der VG Munderkingen eine Planung erstellt. Der erste Bauabschnitt sieht den Bau eines Waschplatzes sowie eines Wertstoffsammelplatzes, die Umzäunung des Geländes, den Einbau von zwei Toren und die Befestigung der Flächen teils mit Schotter, teils mit Pflaster, vor. Dafür hat das VG-Bauamt Kosten von rund 132 000 Euro ausgerechnet. „Wir werden 80 000 Euro als Zuschuss aus dem Ausgleichstock beantragen“, sagte Burger. Im zweiten Bauabschnitt soll eine 16 Meter lange und zehn Meter breite Lagerhalle auf dem Gelände des Bauhofs entstehen, die rund 160 000 Euro kosten wird.

Die Gemeinderäte waren grundsätzlich mit der Planung einverstanden, befürchteten aber beispielsweise, dass die Einfahrt zu eng ist. Vor der endgültigen Entscheidung wird der Gemeinderat voraussichtlich in der nächsten Sitzung die vorhandene Planung vor Ort ansehen.