Zwischen Schmuck und Schnaps

Die Schmuckwerkstatt Elisabeth Mößlang in Emeringen hat für Samstag und Sonntag mehrere Stände eingeladen, die exklusiven Schmuck und Gebrauchsgegenstände ausstellten. Viele Besucher zeigten auch Interesse am Schaubrennen von Elmar Mößlang, der am Samstag einen sortenreinen Birnenschnaps brannte.

„Ich habe heute eine Maische aus eigenen Williams-Christ-Birnen verwendet. Am Ende konnte ich 2,9 Liter abfüllen, die zirka 80 Prozent Alkohol enthalten. Durch Zugabe von Wasser erhält der Schnaps am Ende einen Alkoholgehalt von 40 Prozent“, erläuterte Mößlang den Besuchern, die dem gesamten Brennvorgang beiwohnen konnten. Nebenbei zeigte er auch seine Geiste und Liköre, die gerne probiert wurden.

Biolandwirt Dieter Leibig aus Ballendorf, passionierter Anbauer von Ballendorfer Alblinsen, zeigte sich von der Anlage in Emeringen sehr positiv angetan. „Wir haben Elmar Mößlang vor zwei Wochen kennengelernt und werden nächstes Jahr unsere Maische bei ihm brennen lassen“, sagte seine Frau Sylvia.

Zu den Höhepunkten der Ausstellung gehörte die Perlenkollektion von Manfred Kull. In China und Tahiti kauft er die Perlen, lässt sie in Japan schleifen und gestaltet in seiner Werkstatt hieraus unter anderem wertvolle Perlenketten. „Alle meine Werke sind absolute Einzelstücke“, garantiert Kull, der neben rund geschliffenen Perlen auch natürlich geformte in seiner Kollektion hat. Die Tonwerkstatt Monika Föhr aus Unlingen zeigte Gebrauchskeramik und Getöpfertes, Anne Schmid aus Pflummern präsentierte unter anderem Stofftaschen, die sie aus alten Blusen oder Leinen hergestellt hat. „Nur die Reißverschlüsse sind neu“ sagte sie. Bei Dorothe Matheuser aus Ertingen waren Grußkarten mit Sprüchen zu bewundern, ebenso Stricksachen.