Zum letzten Mal „Pfefferle und sein Ernst“

Auch wenn „Der Pfefferle und sein Ernst“ am Samstag im Bürgerhaus ihre letzte reguläre Vorstellung gaben, überwog deutlich die Freude über die kurzweilige Mundart-Comedy der beiden Ulmer Werner Schwarz (Pfefferle) und Markus Rabe (Ernst). „Auf am Sündabänkle“ hieß das Stück, das in mehreren Akten von Gott, dem Teufel und der Welt handelte.

Zur Einweihung des Bürgerhauses hatte die Gemeinde 2012 das Programm bestückt, heuer war es zum siebten Mal in Folge die Freiwillige Feuerwehr, die gerade noch rechtzeitig Lunte gerochen hatte, um den Pfefferle und seinen Ernst auf die Bühne zu holen. Da der Ernst aus gesundheitlichen Gründen kürzer treten möchte, wird das Duo nur noch zu besonderen Anlässen Ausschnitte aus ihrem Programm der vergangenen neun Jahre aufführen. Mit „Pfefferle und Zipperle“ hat eine Woche zuvor das Nachfolgeduo in Donaurieden bereits Bühnenpremiere gefeiert (wir berichteten).

120 Zuhörer

„Jeder der ehrlich isch, muaß zugäbba, dass er au liagt“. Mit diesem Satz gab Pfefferle die Richtung vor, und machte den 120 Zuhörern im Bürgerhaus klar, dass Witziges mit Hintergründigem verbunden wird. Pfefferle mimte im ersten Sketch den Teufel, der Ernst schlüpfte ins Gottvatterhäs. Der Teufel behauptet, die zehn Gebote hätten im alltäglichen Leben versagt. Er untermauert dies mit der Erkenntnis, dass die Menschen Essensreste in den gelben Sack werfen.

Die alternativen Gebote, die er einführen möchte, seien der Realität entnommen. Auch hinterfragt der Teufel, warum Gott entscheiden darf, wer in den Himmel kommt und wer in die Hölle muss. Gott weist in seiner Antwort die Aufgaben zu: „Das Prinzip unseres Sündenkonzepts ist Jobsharing. Du verführst zur Sünde.“ Des Teufels Gebote lauten zum Beispiel „Lüge, betrüge und gang nebanaus“, womit die Menschen nie mehr ein schlechtes Gewissen haben müssten. Auch wenn der Teufel meint, damit lägen die Beiden im Trend, bremst ihn Gott aus „aber net mit Dir als moralische Instanz“.

Gute Wortspiele

Auf einem Bänkle machen sich sodann die Privatpersonen Pfefferle und Ernst ihre Gedanken zum jüngsten Gericht. Mit ihrem Zusammenspiel und ihren Wortspielen sind sie göttlich, ihr Schwabenhumor und ihre Hintergründigkeit erweist sich als teuflisch gut. „Im Handumdrehen den Fuß gebrochen in der Hüfte“. Als Frage, die man nicht leicht beantworten kann, nennen sie: „Begehrst Du mich noch wie am ersten Tag?“. Lieber glücklich durch eine Lüge als verletzt durch die Wahrheit lautet das Resümee.

Und auch die Frage „Warum hend Buaba a Spitzle?“ ist nicht einfach kindgerecht zu beantworten. „Warum heißt es Vaterland und Muttersprache?“: Die Antworten gaben dem Publikum kaum Gelegenheit aus dem Lachen herauszukommen. Am Ende ruft Gott den Erzengel Gabriel an und hört: „Hier spricht der automatische Anrufbeantworter vom lieben Gott. Ich bin für alle erreichbar, nur nicht jetzt. Sprechen Sie nach dem Glockenschlag.“

Erst nach mehreren Zugaben wurden Pfefferle und sein Ernst von der Bühne gelassen. Der Abend war mindestens so köstlich wie ein Siebengänge-Menü, ein Leberkäswecken und ein Sechserpack Bier. Am 31. Oktober 2020 freut sich die Feuerwehr an gleicher Stelle auf die Kächeles.