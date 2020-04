Wie Emeringen auch in Corona-Zeiten handlungsfähig bleiben will

Der Gemeinderat Emeringen hat kürzlich in seiner Sitzung den Finanzplan für das laufende Jahr verabschiedet, um auch in Corona-Zeiten weiter handlungsfähig zu bleiben.

Markus Mussotter als Fachbeamter für das Finanzwesen der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen (VG) stellte dem Gremium den ersten doppischen Haushalt vor. Das Gremium hat nach ausführlicher Erläuterung die zweiseitige Satzung einstimmig beschlossen.

Zuvor wies Markus Mussotter auf die Generationengerechtigkeit des neuen kommunalen Haushaltsrechts bei linearer Abschreibung erworbener Gegenstände ab 1000 Euro hin und machte deutlich, dass hierin der Vorteil gegenüber der bisherigen Methode läge, neben Nachteilen wie eines wesentlich größeren Umfangs der Satzung und der sie begleitenden Darstellungen.

Da bei der VG 13 Gemeinden und sieben Zweckverbände auf das neue Recht umzustellen sind, sei dieses Jahr eine Verabschiedung aller Haushalte im Januar und Februar nicht möglich gewesen.

„Der Ergebnishaushalt muss null oder besser sein. Der Haushaltsplan in Emeringen geht auf.“ So fasste Mussotter das umfangreiche Zahlenwerk zusammen. Als große Erleichterung nannte er die vom Gesetzgeber eingeräumte fiktive Abschreibung aller erworbener beweglicher und unbeweglicher Gegenstände, die in den vergangenen sechs Jahren bereits Bestand hatten.

Daher sei das Bürgerhaus mit Ausnahme seines Beamers abgeschrieben und tauche mithin nicht mehr im Haushalt auf. Nebenbei erwähnte Mussotter die Corona-Soforthilfe des Landes in Höhe von 100 Millionen Euro, die Emeringen 391 Euro einbrächte. Im Übrigen sei Corona jedoch nicht im Haushalt berücksichtigt.

Auch erläuterte er den Finanzausgleich, aus dem die Gemeinde 208 800 Euro erhalte, 1450 Euro für jeden der 144 Einwohner. Gewerbesteuer ist für das aktuelle Haushaltsjahr keine zu erwarten, eigene Einnahmen seien insbesondere aus der Grundsteuer und dem Gemeindeanteil aus der Einkommen- und Umsatzsteuer zu erwarten, ebenso aus der Hundesteuer.

Trotz der fehlenden Einnahmen aus der Gewerbesteuer beträgt der Schuldenstand der Gemeinde Emeringen zu Beginn des aktuellen Jahres null Euro. Um alle Eventualitäten zu berücksichtigen, nahm die Gemeinde eine Kreditermächtigung bis 260 000 Euro in den Haushalt auf. Insoweit sind Investitionen für den innerörtlichen Breitbandausbau und die Mitverlegung des Telekom Ortsnetzes sowie den Mehrgenerationenpark berücksichtigt, ebenso die zuvor beschlossene Beteiligung an der Firma Netze BW.

Auch Investitionen für die Flurbereinigung Stampfenwiesen und den Grunderwerb sind berücksichtigt. Für die Feuerwehr sind abzüglich des zu erwartenden Zuschusses 2900 Euro für die Einführung des Digitalfunks eingestellt.

Weiter berücksichtigt sind Positionen wie Feinbelag für die Straße „Auf der Breite“ und der eventuelle barrierefreie Ausbau der Bushaltestelle, neben den üblichen Fixkosten wie die Erstattung an die Gemeinde Obermarchtal für die Nutzung von Kindergarten und Grundschule und die Kosten bezüglich der Forstwirtschaft. Bürgermeister Josef Renner resümierte „bei einem Überschuss von 31 000 Euro bin ich sicher, dieser Haushalt wird genehmigt“.