Fronleichnamsprozession in Emeringen

Am Sonntag, 19. Juni, feierte die Kirchengemeinde St. Urban in Emeringen bei strahlendem Sonnenschein zunächst ihren Fronleichnamsgottesdienst im Freien und machte sich anschließend auf zur Prozession. Nach der Rückkehr und dem abschließenden Segen lud der Kirchengemeinderat alle Gottesdienstbesucher in den Schatten zu einem kühlen Getränk und ein paar Häppchen ein. Vielen Dank an alle, die zum Gelingen dieses Festes beigetragen haben.