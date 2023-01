Fasnets-Rallye in Zwiefaltendorf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Narrenverein Bachbahner Zwiefaltendorf veranstaltet auch in diesem Jahr wieder eine Fasnets-Rallye für Groß und Klein. Vom 4. bis 20. Februar werden in und rund um Zwiefaltendorf wieder Stationen aufgebaut, an denen Stempel für die Laufkarten gesammelt werden können. Beginn der Rallye ist beim Parkplatz an der Kirche, dort können die Laufzettel geholt werden. Es erwarten euch verschiedene Wurfspiele, Memory und vieles mehr. Die Abgabe der Laufzettel erfolgt am Rosenmontag, 20. Februar, im Gemeindehaus beim Kinderball. Dieser findet nach dem Hausumzug und traditionellen Bachbahnen statt. Dort werden die Kinder dann wieder Urkunden bekommen und dürfen sich auf ein buntes Programm beim Kinderball freuen. Für das leibliche Wohl ist dort bestens gesorgt. Über eine zahlreiche Teilnahme freuen sich die Hexen und Bachbahner aus Zwiefaltendorf.