Emeringer tauchen in die Geschichte der Hausheiligen ein

Auf Anregung von Bürgermeister Josef Renner hat sich am Freitag im Rathaus erstmals ein Kreis von rund 20 Bürgern aus Emeringen, die alle das 60. Lebensjahr erreicht oder überschritten haben, zu einem gemütlichen Beisammensein getroffen. Nach einem leckeren Frühstück stellte der Bürgermeister anhand alter Karten die Hausheiligen und die Eigentümer der Gebäude seiner Gemeinde seit 1820 dar. Manfred Gairing vertiefte anhand einiger Anekdoten die familiären Beziehungen der Emeringer.

Im unteren Saal des Emeringer Rathauses empfing die rund 20 Seniorinnen und Senioren am Freitag Vormittag leckerer Kaffeeduft. Bürgermeister Renner berichtete in seiner Begrüßung, dass er bei Pfarrer i.R. Michael Widmann mit seiner Idee, einen regelmäßigen Seniorentreff am Ort einzuführen, offene Türen eingerannt habe. Gemeinsam mit Waltraud Ströbele und Gerhard Hofherr bilden sie nun das Organisationsteam. Ergänzt durch leckeren, selbst gebackenen Zopf und diverse Brötchen, die im örtlichen Holzofen von Maria Wiker entstanden sind, wurde mit Butter und ebenfalls von Maria Wiker eingekochter Marmelade ein leckeres Frühstück angeboten. Dieses mundete allen Anwesenden, die zudem die Gelegenheit zum persönlichen Kennenlernen nutzten, soweit noch nicht geschehen.

In den Archiven der Diözese Rottenburg-Stuttgart in Rottenburg konnte Bürgermeister Renner alte Karten entdecken, die bis ins Jahr 1820 zurückreichten, jenem Jahr, in dem in Württemberg im Rahmen der ersten Landesvermessung erstmals Flurkarten angefertigt worden sind. Diesen Karten entnahm er zunächst die Namen der zu den Gebäuden gehörenden Hausheiligen, wie sie einst von der Kirche vergeben wurden. Die Familie Zittrell bewohnt hiernach den Kilianhof, die Familie Gairing den Melchiorhof, und der Petrushof steht heute im Eigentum der Familie Wiker.

Sodann warf Bürgermeister Renner per Beamer eine Karte an die Wand, der man die Eigentumsverhältnisse von 1820 und 1844 entnehmen konnte, als es in Emeringen noch knapp 30 landwirtschaftliche Betriebe gab. Anhand seiner eigenen Familie stellte er dar, dass der ursprüngliche Eigentümer Sebastian Vetter nur Töchter hatte und aufgrund einer Einheirat der Name auf Schmid wechselte. Seine Mutter, so Renner, habe sich vor ihrer Heirat noch Schmid geschrieben. Im Falle der Familie Burgmaier konnte man sehen, dass diese schon 1820 auf dem gleichen Grundstück zuhause war. „Der Datenschutz gilt nicht für jene alten Eigentümer“, so der Bürgermeister. Viele Dinge könne man anhand der Unterlagen noch vertiefen, das möge einem späteren Durchgang vorbehalten bleiben. Anhand angeregter Gespräche und diverser von Manfred Gairing eingebrachter Anekdoten konnte aber schon unmittelbar in so manche Details eingestiegen werden. Unter anderem war zu erfahren, dass nach dem Zweiten Weltkrieg im Alten Schulhaus Flüchtlinge gewohnt haben, meist aus Ostpreußen. Mit Ausnahme seiner Frau Elisabeth, die aus Niederschlesien gekommen war, seien alle Flüchtlinge wieder von Emeringen weggezogen. Gleich nach ihrer Ankunft seien die Flüchtlinge in die landwirtschaftliche Arbeit einbezogen worden. Das jetzige Rathaus stehe zum Teil auf den Grundmauern des früheren Armenhauses. Im gemeinsamen Mitteilungsblatt der Gemeinden Obermarchtal und Emeringen soll über weitere Treffen der rührigen Gruppe informiert werden. Das Orgateam hat bereits einen Termin im Februar im Auge. Und Michael Widmann sagte zu einer Anekdote „A schens G’schichtle isch es“.