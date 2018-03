Emeringer Frauen bieten Österliches

Bereits zum fünften Mal hat die Frauengruppe aus Emeringen am Sonntag im Bürgerhaus ihren Ostermarkt organisiert. Zahlreiche Besucher kamen auch in diesem Jahr, um die vielen gebastelten, gestrickten, gehäkelten und gestickten Dinge zu kaufen, die im Angebot der Frauen an den Ständen waren.

Natürlich dominierten Osterdekorationen den Markt. Da waren die verschiedensten Palmen, Osterkränze und mit Ostereiern oder ausgesägten Hasen dekorierte Bretter zu entdecken. An einem Stand gab’s gestickte Fähnchen für’s Osterlamm, am nächsten gestrickte Lämmer und genähte Osterhasen und ein paar Schritte weiter waren Hüllen für’s „Gotteslob“ zu haben. Jede Menge Frühjahrsblüher hatte die Frauengruppe in Töpfe und Körbe gepflanzt und mit Ostereiern dekoriert.

Bretter, Fenster oder Schiefertafeln mit Sinnsprüchen, wie „Der Erfolg hat drei Buchstaben: Tun“ oder „Im Duden kommt leben vor putzen“ hatten die Ostermarkt-Verkäuferinnen genauso mitgebracht wie Wollmützen, Schals, Babyschuhe oder Socken. In der kulinarischen Ecke waren Quittengelee und Mirabellen-Gsälz, Bauernbrot und Knauzenwecken, Eier-, Himbeer- oder Schlehen-Likör und Ostergebäck im Angebot.

Im Bürgerhaus wurde Kaffee mit selbstgebackenen Kuchen und Torten serviert und wer es lieber herzhaft mochte, konnte sich am „Wurstwagen“ eine Rote oder ein Schnitzel bestellen und sich ins eigens aufgebaute Zelt setzen.