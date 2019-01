Emeringens Bürgermeister will das Notwendige und Machbare umsetzen

Die Amtseinsetzung von Emeringens ehrenamtlichem Bürgermeister Josef Renner in seine zweite Amtszeit war klein aber fein. Und genau so bezeichnete beispielsweise Landrat Heiner Scheffold die Gemeinde Emeringen, die nicht nur die kleinste Gemeinde im Alb-Donau-Kreis, sondern auch im Regierungspräsidium Tübingen ist. In seiner Rede blickte Josef Renner auf die Zukunftsaufgaben der Gemeinde.

Gemeinderat Berthold Kloker war stolz, als er kurz nach 19 Uhr am Freitagabend die feierliche Gemeinderatssitzung zur Wiederverpflichtung von Josef Renner eröffnen durfte. „Es erfüllt uns hier in der kleinen Gemeinde mit Ehre, Sie, Herr Landrat Scheffold, begrüßen zu dürfen“, sagte Kloker. Doch nicht nur Heiner Scheffold war gekommen, um dem Bürgermeister die Aufwartung zu machen – auch Walter Haimerl als Stellvertreter des Landtagsabgeordneten Manuel Hagel war ebenso da wie der ehemalige Abgeordnete Karl Traub und viele Bürgermeister aus der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen.

„Du bist kein Bürgermeister, der nur verwaltet. Du bist jemand, der auch entwickelt. Die Attraktivität Emeringens hat sich gesteigert, junge Familien haben sich hier niedergelassen“, betonte Kloker in seinen einführenden Worten und erklärte: „Wir haben ein neues Baugebiet, haben schnelles Internet und freuen uns über deine zweite Amtszeit.“ Mit der Bestätigung des Wahlergebnisses am 29. Oktober hat das Landratsamt die Wahl in Emeringen für gültig erklärt. Und nachdem Josef Renner um 19.17 Uhr am Freitagabend die Verpflichtungsformel gesprochen hat, ist er auch ganz offiziell in seine zweite Amtszeit als Schultes von Emeringen gestartet.

Absolut richtige Entscheidung

„Ihr Wahlerfolg steht auf einem starken Fundament. Ihre Bürger haben Ihnen das Vertrauen ausgesprochen. Doch Vertrauen in Sie haben nicht nur die Bürger, sondern auch wir vom Landkreis. Schließlich kennen wir beide uns schon seit rund 20 Jahren“, sagte Landrat Heiner Scheffold in seiner sehr launigen Rede. Denn im Jahr 2010, bei Renners erster Wahl, sei nicht der Mann zum Amt gekommen, sondern das Amt zum Mann. „Sie wurden einfach so gewählt, ohne dass Ihr Name auf dem Wahlzettel stand“, erklärte Scheffold einen Vorgang, der alles andere als üblich ist. „Sie wollen zwar altershalber nicht die volle Amtszeit ausfüllen, dennoch war Ihre Entscheidung, nochmals anzutreten, absolut richtig“, so der Landrat, der vor allem das neue Baugebiet „Auf der Breite“ lobte, das „elementar“ für die Entwicklung des Ortes sei. Auch die Tatsache, dass sich Emeringen schon früh für den Breitbandausbau entschieden habe, sei als wegweisend zu bezeichnen. Dass Josef Renner mittlerweile im Ruhestand ist und somit mehr Zeit für sein Ehrenamt als Bürgermeister hat, bewertete Scheffold mit einem Augenzwinkern an die Bürger so: „Machen Sie sich auf etwas gefasst. Als Rentner hat er jetzt mehr Zeit.“

Zeit war auch ein Faktor, den Munderkingens Bürgermeister Michael Lohner als Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft deutlich herausstellte. „Josef Renner ist ein Glücksfall für die Gemeinde. Einem Bürgermeister, der bisher auch noch einen Beruf außerhalb des Amtes ausübte, gebührt großer Respekt“, sagte Lohner und nannte dabei eine Vielzahl von Sitzungen, an denen die Bürgermeister teilnehmen müssen. „Du, lieber Josef, bist der Chef vom Dreiländereck. Und damit meine ich die Landkreise Alb-Donau, Biberach und Reutlingen“, erklärte Lohner, der den Beruf des Bürgermeister klar als Dienstleister für die Bürgerschaft beschrieb.

Ansporn für die Zukunft

Für Josef Renner selbst, der sich in seiner Rede bei seiner Familie, aber auch den Vereinen und Bürgern Emeringens bedankte, sei die Anerkennung, die er nun erfahren habe, vor allem auch Ansporn für die Zukunft. „Vertrauen ist für mich ein Grundelement. Und das habe ich zum Gemeinderat und der Gemeinderat auch zu mir“, so Renner, der sagte: „Eigentlich hätte ich mir den Ruhestand verdient. Denn eigentlich wollte ich nicht mehr antreten. Als der Wunsch dann aus dem Gemeinderat an mich herangetragen wurde, habe ich mich wieder zur Verfügung gestellt.“ Als großes Ziel sprach Renner von der Weiterentwicklung Emeringens, um die Gemeinde „lebenswert und liebenswert“ zu machen. „Die Bäume wachsen auch hier nicht in den Himmel. Aber wir werden das Notwendige und Machbare umsetzen“, betonte der Schultes.

Dazu gehöre der Ausbau des Backbone-Netzes auf den 6,5 Kilometern der Emeringer Gemarkung ebenso wie das bezahlbare Bauland im Ort. „Wir müssen auch dafür sorgen, dass die Lücken im Handynetz verschwinden. Da brauchen wir Unterstützung“, so Renner, der abschließend deutlich machte: „Wir können den Ort weiterentwickeln, wenn alle Leute mitmachen.“

Musikalisch umrahmt wurde die Feier vom Emeringer Chor unter der Leitung von Christine Wicker. „Unser Chor ist ein Genuss, ich bin sehr stolz darauf“, gab es dann auch ein dickes Lob vom alten und neuen Bürgermeister.