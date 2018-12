Emeringen spart immer mehr Energie ein

In der letzten Sitzung des Emeringer Gemeinderats vor dem Jahreswechsel sind die Grundzüge der Feier zur Wiederverpflichtung von Josef Renner als ehrenamtlicher Bürgermeister von Emeringen festgelegt worden. Im weiteren Verlauf der Sitzung wurden mehrere Themen teils kontrovers diskutiert, so die Höhenaufnahmen im Baugebiet „Auf der Breite“, die Aufnahme von Gesprächen über die Installierung einer Wasserhüterin der Künstlerin Theresia Moosherr, sowie eine Anfrage bezüglich anmietbarer Flächen für Photovoltaik.

Zunächst steckten Bürgermeister Renner und seine Räte den Rahmen für die Wiederverpflichtung des Bürgermeisters ab. Am 10. Dezember hat die zweite Amtszeit von Josef Renner als ehrenamtlicher Bürgermeister von Emeringen begonnen. Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung muss „zeitnah“ seine Verpflichtung stattfinden. Als Termin wurde Freitag, 25. Januar, festgelegt. Um 19 Uhr wird im Rahmen einer öffentlichen Sitzung des Gemeinderats im Bürgerhaus Emeringen vom dienstältesten Gemeinderad Bernhard Kloker die Verpflichtung gemacht. Einladungen sollen vom stellvertretenden Bürgermeister Michael Zittrell verschickt werden. Angesagt haben sich bereits Landrat Heiner Scheffold, Bürgermeister Michael Lohner für die Verwaltungsgemeinschaft und Pfarrer Gianfranco Loi.

Zur Abfallentsorgung wurde mit einer Enthaltung ein Vertrag der Gemeinde Emeringen mit dem Landkreis gutgeheißen, der die Zeit vom 1. März 2022 bis 31. Dezember 2022 regelt, ehe ab 2023 aufgrund Beschlusses des Kreistags die Aufgabe komplett an den Landkreis zurückgegeben wird. Für zwei von der Gemeinde erworbene Flächen wurden, soweit vorhandene Bäume nicht versetzt werden konnten, von der Gemeinde auf Anforderung des Landratsamts junge Obstbäume als Ausgleich zur Verfügung gestellt. Der Gemeinderat hat der Begleichung der Rechnung für die Ersatzpflanzung über 660 Euro durch die Gemeinde einstimmig zugestimmt.

Da der Vertrag des Landratsamts mit dem Dualen System abgelaufen ist, musste vom Gemeinderat entschieden werden, ob bis Ende 2022 der gelbe Sack in Emeringen beibehalten wird, oder jeder Haushalt eine gelbe Tonne erhält. Nach Abwägung der Vor- und Nachteile beider Systeme stimmte der Gemeinderat einstimmig für die Beibehaltung der gelben Säcke. Bürgermeister Renner teilte mit, dass für das Baugebiet „Auf der Breite“ die Höhenaufnahmen nun vorliegen. Trotz einer Ungereimtheit bezüglich eines Bauplatzes sei eine Ergänzung des Bebauungsplans nicht notwendig, so Renner. Im Rahmen eines eventuellen Baugesuchsverfahrens würde eine Lösung herbeigeführt, so der Bürgermeister weiter, der nach teils kontroverser Diskussion feststellte: „Die Planung ist umgesetzt.“

Erfreuliches hatte Bürgermeister Renner bezüglich des Energie-Monitorings zu verkünden. Die Gemeinde Emeringen habe nicht nur einen seit 2015 von 365 auf 336 Megawatt gesunkenen Stromverbrauch zu verzeichnen, sondern speise inzwischen pro Jahr 545 Megawatt Strom ins Netz ein. Damit sei die Einspeisung um den Faktor 1,6 höher als der Verbrauch, im Durchschnitt läge die Quote der Einspeisung im Gebiet der EnBW gerade einmal bei 30 Prozent. Bürgermeister Renner fasste dies stolz mit den Worten zusammen „Wir sind Energiedorf.“

Nachdem das Landratsamt die Donaugemeinden über das Projekt „Wasserhüterin“ der Künstlerin Theresia K. Moosherr informiert hat, das an der Schussen seinen Anfang nahm, stellte Bürgermeister Renner anhand des Buches Wasserhüterinnen - Skulpturen entlang der Schussen“ das Projekt vor. Bürgermeister Renner stellte klar, dass für Emeringen lediglich an der Gemarkungsgrenze zu Rechtenstein, konkret bei der Braunselbrücke, eine Wasserhüterin vorstellbar wäre. Obwohl ein Mitglied des Gemeinderats für Emeringen keinen Bedarf sah, war der Rat mehrheitlich dafür, dass sich der Bürgermeister bei Gesprächen innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft beteiligt. Dieser war für das Votum dankbar, sieht er doch auch die positiven Effekte für den Fremdenverkehr, nachdem die angedachte Stelle von Touristen gerne passiert wird: „Vor einer Ablehnung erst mal gucken.“

Sodann berichtete der Bürgermeister über Rechnungen, die an die Gemeinde herangetragen wurden. Insoweit werde er sich hinsichtlich einer eventuellen Zahlungspflicht rechtlich erkundigen, insbesondere in einem Fall, wo eventuell aufgrund des Feuerwehrgesetzes ein Anspruch der Feuerwehr Hayingen gegen die Gemeinde im unteren dreistelligen Bereich bestehen könnte. Schließlich berichtete er von einer Anfrage bezüglich der Vermietung von Flächen für Photovoltaik. Auch hier wurde er deutlich mit den Worten „wenn ich nein sage, erfahre ich nichts, nur wenn ich antworte, erfahre ich die Dinge“.