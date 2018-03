Emeringen muss enorme Schulden machen

Große finanzielle Herausforderungen muss die kleine Gemeinde Emeringen in diesem Jahr bewältigen. Mit der Erschließung des neuen Baugebietes und der Verlegung der kreisweiten Glasfaser Ringleitung kommen gleich zwei Großprojekte auf die Gemeinde zu. Um diese Aufgaben finanzieren zu können, ist neben hohen Zuschüssen eine erhebliche Verschuldung notwendig.

„Dieser Haushalt ist schon etwas Besonderes und die Zahlen schlagen mir ziemlich auf den Magen“, machte Emeringens ehrenamtlicher Bürgermeister Josef Renner zu Beginn der Haushaltsberatung deutlich. Das Haushaltsvolumen der mit rund 130 Einwohnern kleinsten Gemeinde des Regierungsbezirkes Tübingen steigt in diesem Jahr auf 1,1 Millionen Euro. „Das sind 594 300 Euro mehr als im Vorjahr“, betonte Markus Mussotter, Geschäftsführer der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen. 811 700 Euro entfallen auf den Vermögenshaushalt, also den investiven Bereich, der damit im Verhältnis zum Vorjahr allein um 583 400 Euro ansteigt.

Das wichtigste Projekt der Gemeinde ist die Erschließung neuer Bauplätze im Baugebiet „Auf der Breite“. Dafür muss Emeringen in diesem Jahr rund 553 000 Euro aufbringen. „Wir mussten uns entscheiden, investieren wir in die Zukunft und stellen wir uns dieser riesengroßen Aufgabe“, so Bürgermeister Josef Renner, der sich aber sicher sei, dass dies die richtige Entscheidung für eine gesicherte Zukunft der Gemeinde sei.

Zur Refinanzierung der Erschließung sind 155 000 Euro für Grundstücksverkäufe eingeplant. Das entspricht etwa drei Bauplätzen im neuen Baugebiet. Diese gelte es nun für den Bürgermeister an die Bauwilligen zu bringen. Sollte ihm dies nicht gelingen, könne die Gemeinde sich auch vorstellen, professionelle Hilfe bei der Veräußerung in Anspruch zunehmen, um die nötigen Erlöse zu erzielen. Ohne ein hohes Darlehen aufzunehmen, kann Emeringen diesen Haushalt dennoch nicht ausgleichen. Finanzfachmann Mussotter geht davon aus, dass die Verschuldung zum Ende des Jahres bei etwa 267 300 Euro liegen wird. Das entspricht bei 131 Einwohnern einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2040 Euro, so der Geschäftsführer.

Zweites wichtiges Thema sei die Breitbandversorgung und damit der Ringschluss des kreisweiten Backbonenetzes. Hierfür werden rund 431 000 Euro fällig. „Emeringen ist derzeit eigentlich sehr gut in Sachen Internet versorgt, hier soll die Gemeinde ihrer Solidaraufgabe nachkommen“, erklärte Mussotter. Schließlich funktioniere die Backbonleitung nur im kompletten Ringschluss. Er betonte aber auch, dass Emeringen diese Aufgabe nur mit Hilfe hoher finanzieller Zuschüsse überhaupt anpacken könne. Ein pauschaler Zuschuss des Landes in Höhe von 238 000 Euro sei der Gemeinde bereits relativ sicher. Fraglich hingegen sei die Förderung aus dem Ausgleichstock. Die Verwaltung rechne hier derzeit mit 180 000 Euro. Sollte nicht die volle Fördersumme fließen, müsse sich der Gemeinderat nochmal zusammensetzen und besprechen, ob und wie der Breitbandausbau dann in diesem Jahr umgesetzt werden könne, so Markus Mussotter. „Denn ohne eine Förderung in dieser Höhe können Sie sich das nicht leisten“, verdeutlichte er.

Zudem hat Emeringen in diesem Jahr auch noch vermeintlich kleinere Projekte geplant. So sollen für 3900 Euro die Friedhofsmauer saniert und für 1380 Euro neue Urnengräber angelegt werden. Für 45 000 Euro ist außerdem weiterer Grunderwerb vorgesehen.