Beim Ostermarkt gibt´s kreatives Selbstgemachtes

Das Bürgerhaus war am Sonntag anlässlich des zum sechsten Mal organisierten Ostermarkts mit sieben unterschiedlichen Ständen bestückt. Neben liebevoll dekorierten Verkaufstischen gab es Kaffee und Kuchen, sowie Schnitzelwecken, Fleischküchlewecken, Rote, Pommes und Currywurst. Auch Bürgermeister Josef Renner und Diakon Johannes Hänn besuchten den Markt.

Daniela Böttle und Heike Forderer vom Organisationsteam freuten sich über die zahlreichen Besucher, die auch Platz gefunden hatten in einem Zelt und an Stehtischen neben dem Bürgerhaus. „Jedes Jahr laden wir neue Stände ein, damit es viel Abwechslung gibt. Schon im Herbst haben wir mit den Vorbereitungen begonnen“, sagten Organisatorinnen. Aus Emeringen selbst bot Maria Wicker Brot, Marmelade und andere selbst hergestellte Produkte an. Ilona Steinhart aus Langenenslingen stickt seit 20 Jahren und bot Postkarten, Kissen und Lesezeichen an, verziert mit Garn aus Baumwolle. Die Motive reichten von Osterhasen über Katzen und Hunde bis zu Herzen.

Neues im Programm

Bei Petra und Klaus Gairing aus Rettighofen konnten die Besucher Arbeiten aus Holz, Gips und Beton bewundern. „Er ist für die Herstellung der Sachen zuständig, ich gestalte deren Deko“, so Petra Gairing. Neu in ihrem Programm waren unterschiedlich geformte Betonstehlen, aus Estrichbeton gegossen, gefüllt mit Moos. „Mit Blumen wie Veilchen oder Ostergruß besetzt dekorieren sie Wintergarten oder Terrasse, sind aber auch vor der Haustüre eine Zierde“, so Klaus Gairing.

Gehäkelte und gestrickte Babyschühchen und Tiere, aber auch Socken, Mützen und Dreiecktücher hatten Christine Burgmaier und Alexandra Ostheimer aus Untermarchtal im Angebot. Außerdem gabs Osterpalmen, Frühlingsblüher, Liköre, Türkränze oder Pralinen. Für jeden Geschmack war etliches vorhanden, zum sofortigen Verzehr oder als Ostergeschenk, z.B. auch Kerzen, die an Maria Lichtmess geweiht wurden, und deren Erlös an Pfarrer Oforka aus Oberstadion geht zugunsten seines Hilfsprojekts in Nigeria.