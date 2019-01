Bürgermeister fordert mehr Unterstützung für die Kleinsten

Dass sich auch die kleinste Gemeinde im Regierungsbezirk Tübingen stetig weiter entwickelt, hat der CDU-Landtagsabgeordnete und Generalsekretär Manuel Hagel bei seinem Gemeindebesuch in Emeringen erlebt. Der frisch wiedergewählte ehrenamtliche Bürgermeister Josef Renner appellierte dabei immer an die im Grundgesetz verankerte Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse auf dem Land und in der Stadt.

Emeringen hat eine wahnsinnig tolle Entwicklung genommen. Josef Renner, Emeringens Bürgermeister

Ganz verschieden waren die Themen, die Emeringens Bürgermeister mit dem Abgeordneten abarbeitete und trotzdem steuerten alle auf das gleiche Ziel zu, die Entwicklung der kleinsten Gemeinde der Verwaltungsgemeinschaft. „Emeringen hat eine wahnsinnig tolle Entwicklung genommen“, berichtete Josef Renner und so solle es weitergehen. Damit das möglich ist, dürften auch die kleinsten Gemeinden im ländlichen Raum nicht abhängt werden.

Finanzielles Loch

Deswegen sei Emeringen auch dem kommunalen Breitbandverband Komm.Pakt.Net beigetreten. Zwar ist Emeringen in Sachen Internetversorgung derzeit gut aufgestellt. „Aber wir müssen ja auch in die Zukunft schauen“, so Renner. Aber der vom Verband forcierte Backbone-Netzbau stelle die Gemeinde vor enorme Probleme. „Wir haben einen Ausgleichsstockantrag in Höhe von 180 000 Euro gestellt, aber nur 120 000 Euro bewilligt bekommen, da klafft ein Loch von 60 000 Euro und das bereitet uns als Kleinstgemeinde echte Sorgen“, so Josef Renner. Stelle man die durchschnittliche Netto-Investitionsrate der Gemeinde vom 10 000 Euro daneben, würden die finanziellen Dimensionen klar. „Da weiß ich ganz ehrlich nicht, wie wir es machen sollen“, so der Schultes.

Um die viel gepriesene Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse zu gewährleisten, wünscht sich Renner mehr Unterstützung. Dem pflichtete auch Hagel bei. Deshalb fordere seine Partei, dass Kommunen vom Land nicht nur anhand der Zahl ihrer Köpfe unterstützt werden. „Denn das benachteiligt den ländlichen Raum ganz enorm, deshalb brauchen wir einen Flächenfaktor“, so der Abgeordnete. Denn Landgemeinden hätten verhältnismäßig viel Fläche zu unterhalten und die entsprechende Infrastruktur aufrecht zu erhalten.

Auch wenn das Geld durch die Grundstücksveräußerung irgendwann zurück kommt, ist das erstmal eine Riesenbelastung. Josef Renner, Emeringens Bürgermeister

143 Einwohner zähle Emeringen aktuell. „Damit haben wir den Negativtrend umgekehrt und wachsen sogar“, berichtete Renner. Um jungen Familien die Möglichkeit zugeben, vor Ort zu bauen, hat die Gemeinde für 500 000 Euro ein neues Baugebiet erschlossen. „Auch wenn das Geld durch die Grundstücksveräußerung irgendwann zurück kommt, ist das erstmal eine Riesenbelastung“, so der Bürgermeister.

Kompromiss erarbeitet

Obwohl die Emeringer die Gemeinde bei der Ausweisung des Baugebietes stark unterstützt haben und eigene Flächen für das Gebiet verkauft haben, habe sich ein weiteres Problem ergeben. So konnten nicht alle Flächen erschlossen werden, wegen des landwirtschaftlichen Emissionsschutzes, der auch zu verlassenen Hofstellen bestimmte Abstandsregelungen einfordert. „Hier haben wir jetzt aber einen Kompromiss erreicht, der eine deutliche Verbesserung bringen wird“, so Hagel. Denn künftig genießen verwaiste Stallungen keinen unendlichen Bestandsschutz mehr. Werden sie sechs Jahre nicht entsprechend genutzt, erlischt der Schutz, erklärte der Politiker.

Auch ein Zukunftsprojekt sprach Renner an. Er wünscht sich langfristig die Anbindung seiner Gemeinde an den öffentlichen Nahverkehr. Eine Lösung könnten hierfür beispielsweise Ruftaxis oder -busse für die ganzen Verwaltungsgemeinschaft sein, regt Hagel an.