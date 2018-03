Albverein findet keinen Nachfolger für die Vorsitzende Johanna Buck

Die Ortsgruppe Zwiefaltendorf/Emeringen hat am vergangenen Samstag in der Brauereigaststätte Blank in Zwiefaltendorf ihre Hauptversammlung abgehalten. Bei den anstehenden Wahlen fanden die Wanderfreunde keinen neuen Vorsitzenden.

Die bisherige Vorsitzende Johanna Buck, trat, wie vor zwei Jahren angekündigt, von ihrem Amt vorzeitig zurück. Für die Wahl eines Nachfolgers konnte kein Kandidat gefunden werden. Gemäß der Satzung übernehmen die verbleibenden Vorstandsmitglieder Christa Schwendele und Hartmut Löffler die Befugnisse und Aufgaben entsprechend der festgelegten Rangfolge. Im erweiterten Vorstand sind weiterhin Marianne Schien als Rechnerin und Peter Geiss als Schriftführer tätig. Der Gauvorsitzende Helmut Geiselhart nahm die anstehenden Ehrungen vor. Karl Blank erhielt für seine 50-jährige Mitgliedschaft die Ehrennadel mit Urkunde des Schwäbischen Albvereins. Neben Dankesworten beschrieb der Gauvorsitzende Karl Blank als besonderen Menschen und sein Wirken als weit im Land bekannter und beliebter Wirt und Braumeister. Für 40-jährige Zugehörigkeit zum Schwäbischen Albverein wurden Rosa Geiss, Peter Geiss, Albert Haenle (nicht anwesend), Hartmut Löffler und Manfred Rauscher geehrt. Sichtlich gerührt erhielt die bisherige Vorsitzende Johanna Buck eine besondere Ehrung. Für langjähriges Wirken im Ehrenamt wurde ihr vom Schwäbischen Albverein die Silberne Ehrennadel verliehen. Ortsvorsteher Stefan Hörmann bedankte sich auch im Namen von Bürgermeister Schaft bei ihr und überbrachte ein Geschenk.

In ihrem letzten Jahresbericht sprach die Vorsitzende Johanna Buck von einem geplanten Erste-Hilfe-Lehrgang, bei dem besonders auf das Verhalten bei Wanderunfällen eingegangen werde. Zudem schmücke seit November 2016 eine Sitzbankgruppe den Festplatz auf dem Emerberg. Diese wurde unter Mitwirkung der Zwiefaltendorfer Vereine gefertigt und aufgebaut. Besonders lobenswert sei der Einsatz von Rudi und Johannes Schien gewesen. Die scheidende Vorsitzende bedankte sich bei Albert Haberbosch für die Reinigung und die Pflege von 90 Vogelnistkästen sowie bei Franz Buck und Franz Schmid für die Pflege der Ruhebänke.

Schriftführer Peter Geiss berichtete über die stattgefundenen Wanderungen. Durchschnittlich blieb die Wanderzahl gleich hoch wie in den Vorjahren. Zwei Wanderungen wurden wegen schlechten Wetterprognosen abgesagt, eine war nur mit stark verkürzter Wegeführung möglich. Rechnerin Marianne Schien erläuterte die Kassenbewegungen und gab die aktuellen Zahlen bekannt. Ein kleines Plus konnte erwirtschaftet werden, die Kassenprüfer Rosa Geiss und Oskar Rödig sparten nicht mit Lob. Die Fachwarte für Naturschutz und für Wege sind bei ihrer Arbeit in der freien Natur. Evelyn Schmid ist bei ihren Streifgängen während der Märzenbecherblüte viel unterwegs. Svenja Löffler kümmert sich um das Wegenetz (37 Kilometer) der Ortsgruppe. Ortsvorsteher Stefan Hörmann nahm die Entlastung von Rechnerin und Vorstand vor, die einstimmig erfolgte.

Den Dankesworten von Johanna Buck folgte noch eine Fotopräsentation von Hartmut Löffler mit Impressionen aus dem Wanderjahr 2017.