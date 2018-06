Zwischen Literatur treffen sich Menschen

„Wir sind überwältigt, auf welch große Resonanz unsere gemeinsame Einladung gestoßen ist“, sagte Ursula von Helldorff, Moderatorin des Arbeitskreises Soziales der Lokalen Agenda 21, am Dienstagabend im Obergeschoss des Ehinger Buchladens über ein volles Haus. „70 bis 80 Leute, über den Daumen gepeilt“, schätzte Sabine Behn-Bartl, die zusammen mit ihrem Kollegen Christopher Gulde und dem Freundeskreis für Migranten zur internationalen Begegnung geladen hatten.

Gekommen waren außer interessierten Einheimischen, die sich teilweise in Helferkreisen engagieren, auch etliche Flüchtlinge. Einige von ihnen beherrschen die deutsche Sprache schon ziemlich gut und verfügen über einen hohen Bildungsgrad.

„Das werde ich tun“, antwortete Terry Reeves mit Nachdruck auf die Frage, ob sie Ayman Zooa, einem jungen Arzt mit abgeschlossenem Studium aus Aleppo in Syrien, bei der Suche nach einer seiner Ausbildung entsprechenden Stellung behilflich sein wolle. Obwohl er erst seit kurzem hier ist, spricht er schon verhältnismäßig gut Deutsch. Er hat es neben seinem Medizinstudium an der Universität gelernt. In Deutschland möchte er seine Facharztausbildung als Orthopäde fortsetzen. Dies ist in in Syrien zur Zeit nicht möglich. Im Norden des Landes gebe es nur 45 Fachärzte und einen Computertomographen, sagt Ayman Zooa zur Versorgung in seiner Heimat.

Terry Reeves arbeitet als Operationsschwester an einer Klinik in Ulm und ist landesweit als Wegbereiterin für deutschen Hip-Hop, Soul und R&B bekannt. An der Ehinger Musikschule bringt sie Jugendlichen Hip Hop und Rockmusik näher. Im Buchladen saß sie neben Paul Dalmeida Akuete aus Togo. Diesem ist Französisch jetzt noch geläufiger als Deutsch. Perfekt französisch spricht ein Anwalt aus Algerien, der nicht namentlich genannt werden möchte. Deutschland zieht er Frankreich vor, weil er sich hier sicherer wähnt.

Farhad Soleimani aus Afghanistan lebt mit Frau und zweieinhalbjährigem Sohn seit fünf Jahren in der Gegend und hat seit diesem Jahr eine Arbeitserlaubnis als Wasserinstallateur bei einer Ehinger Firma. Afghanistan sei unsicher, sagt er, täglich Bomben und nur Krieg hätten ihn zum Verlassen der Heimat veranlasst.

„Freundliche Menschen, die zu helfen bereit sind“ machen Roya Ganghi aus Iran den Aufenthalt in Ehingen angenehm. Sabine Schöttle aus Granheim hatte aus Erbstetten drei der dort untergebrachten Asylbewerber mitgebracht. Auch wenn sie von der auf Deutsch geführten Talkshow nicht viel mitbekamen, freuten sie sich doch über die Begegnung vor allem mit Landsleuten aus Syrien. Zum Thema Flucht hatten die Buchhändler einschlägige Literatur bereitgestellt.