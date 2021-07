Zwischen Ehingen und Munderkingen: Bahnstrecke bleibt gesperrt

Die starken Regenfälle der vergangenen Tage beeinträchtigen seit Donnerstag, 15. Juli, gegen 22.45 Uhr den Zugverkehr auf der Donaubahn. Zwischen Ehingen und Munderkingen können aufgrund von Gleisüber- und Gleisunterspülungen momentan keine Züge fahren.

Busnotverkehr eingesetzt

Die Streckensperrung wird nach derzeitigem Stand am Montag, 26. Juli, gegen 12 Uhr aufgehoben sein. Ein Busnotverkehr ist durch die DB ZugBus Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH (RAB) eingerichtet. Abfahrt ist immer Minute 15 in Munderkingen und Minute 45 in Ehingen. Die Busse halten jeweils in Rottenacker.

Verbindung prüfen

Vor Fahrtantritt sollten die Fahrgäste auf der Donaubahn ihre Reiseverbindungen unbedingt überprüfen. Die Mitfahrt in den Bussen ist nur mit gültiger Fahrkarte möglich. Fahrgäste müssen ihren Fahrschein an den Automaten oder den Verkaufsstellen an den Bahnhöfen erwerben. In den SEV-Bussen können keine Fahrräder mitgenommen werden. Telefonische Auskünfte erteilt der SWEG-Verkehrsbetrieb Hohenzollerische Landesbahn in Hechingen unter Telefon 0 74 71/18 06 11.