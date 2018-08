Zwischen Donaurieden und Stuttgart: eine Woche im Zeichen des VfB

Im Zeichen des VfB Stuttgart steht diese Woche für den Ehinger Fußball-Schiedsrichter Dirk Blecha. Beim Spiel der VfB-Altstars gegen regionale Amateur-Legenden vor wenigen Tagen bildete Blecha als Linienrichter mit Patrik Sigmund (SV Ringingen), ebenfalls Linienrichter, und Schiedsrichter Matthias Keck (SV Herbertshofen) das Unparteiischen-Gespann, am Sonntag, 5. August, ist er beim „Tag des Brustrings“ zum 125. Geburtstag des VfB in Stuttgart. Frühere Stars wie Jürgen Klinsmann, Giovane Elber, Krassimir Balakov und Guido Buchwald bestreiten ein Legenden-Spiel, das aktuelle Bundesliga-Team tritt gegen Europa-League-Sieger Atlético Madrid an. Die VfB-Schiedsrichter präsentieren sich an einem Stand. Zu ihnen zählt seit einem Jahr auch Dirk Blecha (Foto: privat), der aber weiter der Schiedsrichtergruppe Ehingen angehört. Trotz Handicaps, Blecha ist gehörlos, betreibt er das Hobby mit Leidenschaft, leitete vergangene Saison 63 Spiele in Männer-Kreisligen von Ulm bis Reutlingen und Bodensee sowie in höheren Jugendklassen. Zuletzt pfiff er beim Ehinger Stadtpokal und stand beim Spiel der VfB-Altstars in Donaurieden an der Linie. Es war für Blecha etwas Besonderes – weil er selten als Linienrichter im Einsatz ist und dem VfB nahesteht. Vor ihm auf dem Rasen tummelten sich frühere Welt- und Europameister wie Guido Buchwald und Hans Müller. Obwohl ein Freundschaftsspiel, mangelte es an Ehrgeiz nicht. Beim 1:0 der Regionalauswahl hatten die Ex-Profis des VfB eine Abseitsstellung gesehen – was vor allem Stuttgarts Torhüter Christof Weber gestenreich in Richtung Blecha zum Ausdruck brachte. Der Ehinger ließ die Fahne unten. „Ich habe schon richtig entschieden.“