Zweites Saisonspiel, zweites Derby: Ehingen zu Gast in Biberach

Auch in ihrem zweiten Spiel der neuen Bezirksliga-Saison bekommen es die Handballer der TSG Ehingen mit einem Gegner aus der Nachbarschaft zu tun. Nach der Auftaktbegegnung zu Hause gegen RW Laupheim II sind die Ehinger am Samstag, 22. September, bei der „Zweiten“ der TG Biberach zu Gast. Spielbeginn in der PG-Halle in Biberach ist um 15.30 Uhr.

Anders als die TSG hatte die TG Biberach II am vergangenen Wochenende noch frei, steigt somit erst jetzt in die Runde ein. Der Ehinger Trainer Winfried Biberacher weiß daher nicht, was ihn erwartet. „Es gibt Gerüchte, dass einige aus der Ersten aufgehört haben und nun in der Zweiten spielen“, so der TSG-Trainer. In der vergangenen Saison bestand Biberachs „Zweite“ überwiegend aus jungen Spieler, die in beiden Begegnungen mit der TSG Ehingen den Kürzeren zogen. Doch selbst wenn die TG letztjährige Landesliga-Spieler aufbieten würde, wäre das für den Ehinger Trainer kein Grund zur Sorge. „Die Landesliga ist ja nicht so weit weg.“

Mehr als mit dem Gegner beschäftigt sich Winfried Biberacher mit der eigenen Mannschaft. „Wir müssen unser Ding durchziehen“, sagt Winfried Biberacher. So wie schon vor einer Woche gegen Laupheim, wobei der Trainer trotz des 26:21-Erfolgs noch Steigerungspotenzial sieht. „Wir müssen konsequenter unsere Spielzüge anwenden, außerdem sind uns in der Abwehr ein paar individuelle Fehler unterlaufen.“

Verzichten muss der Ehinger Trainer aber auf zwei Spieler: Rückraumspieler Steffen Mantz fehlt ebenso wie Torhüter Johannes Reichle. Als zweiter Torwart neben Tristan Klein ist deshalb Marcus Dietz aus der Kreisliga-Mannschaft der TSG dabei, die am Wochenende kein Spiel hat.