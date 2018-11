Zweiter Sieg in Folge für den KSC

Eine Woche nach dem Sieg gegen Biberach hat der KSC Ehingen in der Basketball-Bezirksliga einen weiteren Konkurrenten im Abstiegskampf in die Schranken gewiesen. Der KSC gewann sein Heimspiel gegen die zuvor punktgleiche MTG Wangen 87:67. Die Ehinger setzten sich bereits im ersten Viertel leicht ab (23:14) und hielten den Abstand bis zur Pause (44:35). In der zweiten Halbzeit baute der KSC die Führung noch aus, im dritten Viertel auf 64:49 und bis zum Schluss auf 87:67. Bester Werfer der Heimmannschaft war Edwin Mujkic (28 Punkte) vor Gregor Grolik (14), Marko Gojkovic (13) und Ingo Schneider (12). Am Sonntag, 2. Dezember, 13.30 Uhr, gastiert der KSC Ehingen bei der TSG Söflingen IV.