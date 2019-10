Zweiter Sieg für die TSG ist fällig

In der Fußball-Verbandsstaffel der B-Junioren ist die TSG Ehingen am Sonntag, 20. Oktober, Gastgeber des FC Wangen. Gegen das Tabellenschlusslicht peilen die Ehinger ihren zweiten Saisonsieg an.

B-Junioren Verbandsstaffel: TSG Ehingen – FC Wangen (Sonntag, 11 Uhr). - Gegen den Aufsteiger FC Wangen hat das Team von Trainer Tom Breymaier einen Sieg eingeplant. Die Allgäuer haben erst einen Punkt auf ihrem Konto und sind Tabellenletzter. Trotzdem werden die Gastgeber die Sache ernst nehmen, denn Leichtsinn lohnt sich auch gegen einen Tabellenletzten nicht.