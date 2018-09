Zweiter Saisonsieg für Altheim – Granheim kommt über 2:2 nicht hinaus

In der Fußball-Landesliga der Frauen hat die SG Altheim ihren zweiten Sieg im zweiten Ligaspiel eingefahren. Während sich der SV Granheim mit einem Punktgewinn gegen die SpVgg Lindau zufrieden geben musste, ging der VfL Munderkingen im Derby gegen den SV Uttenweiler leer aus. In der Regionenliga verlor die SG Griesingen gegen den SV Unterjesingen. In der Bezirksliga entschied die SG Dettingen das Derby gegen die SG Öpfingen in der zweiten Halbzeit für sich.

Landesliga: SV Uttenweiler – VfL Munderkingen 2:0 (0:0). - Tore: 1:0 Eva Maria Moser (55.), 2:0 Alina Vogel (73.). - Bereits am Freitag traf der VfL Munderkingen im Derby auf Uttenweiler. Zu Beginn des Spiels sah es zunächst gut für den VfL aus, mit einem Punktgewinn nach Hause zu fahren. Den SV Uttenweiler hatte man laut VfL-Trainer Andreas Schellinger „richtig gut im Griff“. Lediglich an der Chancenverwertung mangelte es beim VfL. Nach der Auswechslung zweier verletzter VfL-Spielerinnen in der zweiten Halbzeit wendete sich das Blatt. Uttenweiler nutzte eine Schwächephase der Munderkingerinnen und ging in Führung. Zwar gab es im Laufe der zweiten Halbzeit noch Chancen auf beiden Seiten, im Gegensatz zum VfL nutzte der SVU eine seiner Möglichkeiten und traf zum 2:0-Endstand. Schellinger war enttäuscht über die „unnötige“ Niederlage seiner Mannschaft.

SV Granheim – SpVgg Lindau 2:2 (2:2). - Tore: 1:0 Sina Füller (21.), 1:1, 2:2 Annika Stohr (26., 43.), 2:1 Franziska Uhl (34.). - Erneut taten sich die Granheimerinnen schwer, ins Spiel zu starten. In den ersten 15 Minuten waren die Gäste aus Lindau daher am Drücker. Nach dem Treffer zum 1:0 für Granheim wurde das Spiel ausgeglichener. Durch einen individuellen Fehler gelang Lindau der Ausgleich, somit war das Spiel wieder offen. Trotz des erneuten Führungstreffers gelang es den Granheimerinnen nicht, den Vorsprung zu verteidigen und so musste die Mannschaft um SVG-Trainer Steffen Kemedinger noch vor der Halbzeitpause den erneuten Ausgleich einstecken. In der zweiten Halbzeit gab es Chancen auf beiden Seiten, jedoch ohne erfolgreiche Abschlüsse. So musste sich der SV Granheim im zweiten Spiel in der neuen Liga mit einem Remis zufrieden geben.

SG Altheim – SV Eglofs 3:2 (1:1). - Tore: 1:0, 2:1 Laura Stoll (39., 48., FE), 1:1 Angelina Netzer (43.), 3:1 Tanja Kottmann (50.), 3:2 Jasmin Ferber (72.). - Von Beginn an versuchte die SG Altheim, die Gäste aus Eglofs unter Druck zu setzen. Laut SGA-Trainer Gerhard Kottmann gelang es seiner Mannschaft, sich viele Torchancen zu erarbeiten. Trotz „optischer Überlegenheit“ fiel der 1:0-Führungstreffer der Altheimer erst in der 39. Minuten durch einen Freistoßtreffer. Der Ausgleich durch Eglofs wurde kurz vor der Halbzeitpause erzielt. In der zweiten Hälfte des Spiels dominierte Altheim erneut. Eglofs war laut Kottmann in dieser Phase nur noch selten gefährlich. Nach zwei gelb-roten Karten für Eglofs spielte Altheim die letzten zehn Minuten mit zwei Spielerinnen mehr auf dem Feld. Der Sieg war für Kottmann verdient.

Regionenliga: SV Unterjesingen – SG Griesingen 4:0. - Tore: 1:0 (10., 20., 65., 75.). - Die erste Halbzeit hat die Griesinger Mannschaft laut SGG-Trainer Alex Knapp „komplett verschlafen“. So war für ihn der Halbzeitstand von 2:0 für Unterjesingen verdient. Nach der Pause hatte Griesingen eine „starke Phase“ und hätte laut Knapp den Anschlusstreffer verdient gehabt. Nach dem unerwarteten 3:0 „ging bei uns jedoch nichts mehr“, sagte Knapp. So folgte zehn Minuten später ein weiterer Gegentreffer. Für Knapp gewann der SV Unterjesingen auch in dieser Höhe verdient, da seine Mannschaft nicht überzeugt habe.

Bezirksliga: FV Weithart – SV Granheim II 4:0 (3:0). - Tore: 1:0, 2:0 Hannah Andelfinger (5., 24.), 3:0, 4:0 Linda Heudorfer (27., FE., 64.). - Granheim wurde durch den frühen Gegentreffer in der fünften Minute überrascht. Danach fand man laut SVG-Trainer Reinhold Oßwald zurück ins Spiel. Nach einem Konter erhöhte Weithart aber auf 2:0. Keine vier Minuten später fiel das 3:0 für Weithart „durch einen zweifelhaften Elfmeter“ (Oßwald). Trotz ausreichend Chancen vor allem in der zweiten Halbzeit gelang den Gästen kein Treffer.

SG Öpfingen – SG Dettingen 1:2 (1:0). - Tore: 1:0 Kim Heimbach (25.), 1:1 Yaren Cosgun (55) 1:2 Annika Barth (75.). - Bereits nach fünf Minuten zeichnete sich eine Dominanz der Heimelf ab. Die Gäste kamen laut SGÖ-Trainer Cemal Güney „vor allem in der ersten Halbzeit selten vor unser Tor“. Allerdings verpasste es Öpfingen, nach dem 1:0 in der ersten Halbzeit nachzulegen. Dettingen kam in der zweiten Halbzeit besser in Tritt und drehte mit zwei Distanzschüssen das Spiel. Güney war zwar mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden, bemängelte jedoch die kleinen individuellen Fehler, die ein solches Spiel entscheiden. Das Derby endete laut Güney „mit einem glücklichen Sieg für Dettingen und einer bitteren Niederlage für uns.“

Kreisliga: SGM Munderkingen II/Unterstadion – SGM Alb-Lauchert 8:0 (3:0). - Tore: 1:0, 3:0 Lisa Hummel (2., 50.) 2:0, 4:0, 6:0 Larissa Handschuh (21., 53., 68.), 5:0, 7:0 Simone Schartmann (58., 71.), 8:0 Alisa Hörner (75.). - Über die gesamte Spielzeit dominierte Munderkingen II/Unterstadion die Partie. Über 90 Minuten gelang es den Gästen aus Alb-Lauchert laut VfL-Trainer Andreas Schellinger nur einmal, auf unser Tor zu schießen“. Die Dominanz der Heimelf spiegelte sich auch im deutlichen Spielergebnis wider.