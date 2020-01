Zweiter Platz für Jana Stepanenko

Beim Wintercup „In Gedenken an Carsten Schauff“ der Masters-Even-Dunlop-Juniorserie in Essen hat die Tennis-Nachwuchsspielerin Jana Stepanenko vom TC Ehingen den zweiten Platz belegt. Im Achtelfinale erspielte sich Stepanenko nach anfänglichen Schwierigkeiten gegen Ariane Paulus (TC Halden) mit 7:6 und 6:1 den Sieg. Mit dem 6:3, 6:1-Erfolg im Viertelfinale gegen die an Nummer drei gesetzte Kaya Kirschner (TC Michelstadt) erreichte das TC-Toptalent sicher und hoch konzentriert den Einzug ins Halbfinale. Die an Nummer zwei gesetzte Anabella-Eva Otte (THC Brühl) musste nach dem ersten Spiel im ersten Satz die Begegnung der Vorschlussrunde gegen Stepanenko verletzt aufgeben. Somit zog das TC-Talent ins Finale der Masters-Even-Junior-Serie. Das Finale ging mit 6:1 und 6:1 an die ein Jahr ältere und an Nummer eins gesetzte Turniersiegerin Onalee Wagner (TV Wincheringen). Jana Stepanenko freute sich über den sehr guten zweiten Platz in diesem Wettbewerb.