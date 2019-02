Zweiter Platz bei den German Open

Bei den German Open im Taekwondo in Hamburg sind 360 Sportler aus ganz Europa am Start gewesen. Mit dabei war auch Laura Heinrich von SC Kirchen. Altersbedingt ist Laura Heinrich im neuen Jahr von der Jugendklasse in die Damenklasse aufgestiegen. In der Einzelklasse hatte sie es dann auch mir 57 weiteren Taekwondo-Sportlerinnen, darunter zahlreiche Top-Athletinnen von verschiedenen europäischen Nationalteams, zu tun. Trotz einer sehr guten Leistung verpasste Heinrich das Halbfinale um wenige Zehntel. Deutlich besser lief es für die Sportlerin des SC Kirchen in ihrer Paradedisziplin, dem Freestyle-Wettbewerb. Hier punktete Heinrich mit einer neuen Performance und sehr guten Kicktechniken und erkämpfte sich den zweiten Platz. Mit etwas Glück wäre an diesem Tag sogar der Titel möglich gewesen. Dieser ging jedoch um Haaresbreite an eine Athletin aus Nordrhein-Westfalen.