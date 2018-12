Zweiter Meistergrad für Heimann

Jens Heimann, Vorsitzender des Ehinger Sportclubs SC, hat die Prüfungen zum zweiten Meistergrad im Judo erfolgreich absolivert. Heimann hatte zu Beginn des Jahres mit der Vorbereitung auf die Dan-Prüfung begonnen, die er verletzungsbedingt im Juni unterbrechen musste. Nach kurzer Pause wurde er von Chris Glaubrecht und Pietro Guion weiter bei den Vorbereitungen unterstützt. Mit einem strukturiertem Trainingsplan wurde für das angestrebte Ziel gearbeitet. Heimann wurde in den technisch-taktischen Aufgaben von Glaubrecht und bei der Kata von Guion als Uke unterstützt. Die erste Hürde wurde mit der Katameisterschaft in Reutlingen erfolgreich absolviert. Die taktisch technische Aufgabe am vergangenen Wochenende in Lauffen am Neckar unter der Komission des Württembergischen Judoverbands mit den Prüfern Andreas Morhard, Frieder Straub und Bernd Britsch erfüllte Heimann mit Bravour und hat nun den 2. Dan.