Zweiter Bauabschnitt der Ortsdurchfahrt kommt

Rolf Schmid vom Stadtbauamt Ehingen und Frank Ludwig vom Ingenieurbüro Pirker und Pfeifer in Münsingen haben den Ortschaftsrat Altbierlingen in seiner Sitzung über den zweiten geplanten Bauabschnitt der Ortsdurchfahrt informiert. Es geht dabei um die Sanierung von Wagner- und Holderstraße.

Rund 930 000 Euro sind eingeplant, um rund 400 Meter Straße total zu sanieren, Kanal, Wasser Medienversorgung und ein komplett neuer Straßenbelag sind geplant, sagte Schmid. Noch vor den Sommerferien soll der Gemeinderat Ehingen über die Maßnahme abstimmen, im Herbst sollen die Ausschreibungen erfolgen, so dass im Frühjahr 2019 mit der Baumaßnahme begonnen werden kann, sieht die Planung vor.

Bis Ende 2019 soll dann alles fertig sein. Knapp 400 Meter sind zu sanieren, das ist ein Drittel der Gesamtlänge der Ortsdurchfahrt. Schon in der Sitzung im April hatte der Ortschaftsrat beschlossen, auch weiterhin in beiden Straßen auf Gehwege zu verzichten. Die Breite der Straße ist wie bisher mit fünf Meter vorgesehen, in der Verlängerung der Wagnerstraße sind es noch vier Meter. Der Aufbau des Asphalts soll wie in den anderen Teilen der Ortsdurchfahrt erfolgen. In der Holderstraße kommen zu der Straßenbreite von fünf Metern noch 15 Zentimeter Randbereich dazu, die Schwarzdecke wird auch hier bis zu den Feldwegen verlegt.

Diskussion gab es um den Kreuzungsbereich der beiden Straßen. Während sich die Planer eine Verjüngung vorstellten, wehrte sich der Ortschaftsrat einschließlich Ortsvorsteher Michael Mouratidis vehement dagegen. Sattelschlepper und Landwirtschaftliche Fahrzeuge kämen sonst nicht aneinander vorbei, sagten sie einstimmig. Die Planer nahmen das in ihre Unterlagen auf, in die Zwickel zwischen Straße und Grundstücksgrenzen komme Granit, schlug Schmid vor. In der Holderstraße wird es keine Kandel geben aber Schächte, so die Planung. Die Straßenbeleuchtung in LED soll so aussehen wie die anderen Laternen im Bauabschnitt drei. Für die Breitbandversorgung werden erst einmal Leerrohre verlegt, bis der weitere Ausbau in alle Seitenstraßen kommt, könne es noch dauern, so die Planer.

Mouratidis berichtete über die Geschwindigkeitsmessungen Mitte April im Ort. Von 79 Fahrzeugen aus Richtung Griesingen waren elf zu schnell, aus Richtung Kirchbierlingen waren es von 99 acht. Die Ergebnisse der Messungen mit dem Messanhänger stehen noch aus. Bei der Gewässerschau am 21. Mai hat sich gezeigt, in Altbierlingen war alles in Ordnung.