Zweite Woche im Literatursommer

Am Donnerstag, 7. Juli, geht der Literatursommer in die zweite Woche. Max Abele liest um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek aus seinem Roman „Tote Schwaben leben länger". Der Federsee bildet die Kulisse für diese Krimilesung. Studenten entdecken nach 30 Jahren die sterblichen Überreste zweier Männer im See. Doch als Eugen Querlinger von der Ulmer Kripo zu ermitteln beginnt, überschlagen sich die Ereignisse. Weitere Tote tragen ein Kleeblatt als Tattoo-Motiv. Und als DNA-Untersuchungen schließlich einen der Ermordeten aus dem Moor in Verdacht bringen, muss Querlinger das Rätsel lösen, wie denn die toten Schwaben morden konnten.

Die Ulmer Lyrikerin Christine Langer stellt am 8. Juli ihren neuen Gedichtband „Ein Vogelruf trägt Fensterlicht" im Franziskanerkloster vor. Beginn ist um 19.30 Uhr. Ein winziges Detail kann der Autorin genügen, Zusammenhänge herzustellen oder zu verwerfen, und eine Verdichtung herauszuarbeiten. In poetischen Suchbewegungen möchten die Gedichte eine rhythmische „zum Baum gewachsene Sprache" für das Eigenleben von Wandel und Verwandlung finden. Musikalisch wird die Lesung von Bernhard Sinz am Klavier begleitet.

Langer verkörpert in der Reihe „Autorinnen gestern – heute – morgen" die heutige Generation von Autorinnen in Baden-Württemberg. Christine Langer, 1966 in Ulm geboren, ist Lyrikerin und freie Kulturjournalistin. Bernhard Sinz studierte Klavier an der Musikhochschule Trossingen in den Studiengängen sowie im Rahmen eines Erasmus-Stipendiums an der Musikhochschule in Brünn. Er arbeitet als Fachbereichsleiter für Klavier an der Musikschule Ulm und ist Mitglied des Tangoquintett Las Sombras.

Der Literatursommer ist eine Veranstaltungsreihe der Baden-Württemberg Stiftung. Der Eintritt ist zu allen Veranstaltungen frei.