Zweitägiges Camp in Rißtissen

Der TSV Rißtissen veranstaltet am Wochenende 8./9. September ein TSV-Jugend-Fußballcamp für die Jahrgänge 2005 bis 2013. Das Camp ist eine Aktion im Zuge des Vereinsprojekts „TSV isst gesund“ und soll unter anderem Teambuilding und Sozialkompetenz fördern. In derAusrüstung sind enthalten: Camp-Shirt, kurze Hose und Stutzen, Campbeutel, Mittagessen sowie Obst und Getränke. Beginn ist jeweils um 10 Uhr, am Samstag ist abends eine Kinderdisco mit Ende um 21 Uhr, am Sonntag endet das Fußballcamp um 13 Uhr.