Unter den rund 2600 Teilnehmern am Allgäu Classic Triathlon sind auch fünf Triathleten aus Ehingen und Laup-heim für den SV Sulmetingen gewesen.

Der Kult-Triathlon gilt als ganz besondere Herausforderung, da die Radstrecke mit teils fünf Kilometer langen Anstiegen und einer steilen Rampe am Kalvarienberg und dann auch die Laufstrecke am berüchtigten, 300 Meter langen und steilen „Kuhsteig“ den Sportlern alles abverlangt. Andreas Glaser, Guido Maier und Hans-Jürgen Divo starteten über die Mitteldistanz, auf der 1,9 Kilometer Schwimmen, 84 Kilometer Radfahren und 20 Kilometer Laufen zu meistern waren. Glaser kam nach 5:18 Stunden als schnellster SVS-Triathlet ins Ziel, gefolgt von Guido Maier (5:19 Stunden) und Hans-Jürgen Divo (6:20 Stunden). Über die olympische Distanz starteten Christian Conrad und Guido Heinemann; sie hatten 1,5 Kilometer Schwimmen, 42 Kilometer Radfahren und zehn Kilometer Laufen zu bewältigen. Conrad war in der Zeit von 2:58 Stunden deutlich vor Heinemann im Ziel, der 3:18 Stunden benötigte.

Am selben Wochenende startete die SVS-Triathletin Jana Engler beim Escherwege Werra-Man, bei dem sie über die Sprintdistanz antrat. Mit ihrer Zeit von 1:29 Stunden belegte Jana Engler den fünften Platz in der Frauen-Altersklassenwertung. Eine Woche zuvor war Engler ebenfalls über die Sprintdistanz beim Kieler Förde-Triathlon gestartet. Dort meisterte die SVS-Starterin die 500 Meter lange Schwimmstrecke, die 21 Kilometer lange Radstrecke sowie die abschließende fünf Kilometer lange Laufstrecke in 1:27 Stunden und erreichte mit dieser Zeit ebenfalls den fünften Platz in der Altersklassenwertung der Frauen.