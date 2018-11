Zweimal heißt der Gegner Ergenzingen

Sowohl die Fußball-A-Junioren als auch die B-Junioren der TSG Ehingen spielen am Wochenende in der Verbandsstaffel gegen die TuS Ergenzingen. Die Landesstaffel-C-Junioren der TSG sind in Weingarten zu Gast.

A-Junioren Verbandsstaffel: TSG Ehingen – TuS Ergenzingen (Samstag, 18 Uhr). - Die Ehinger A-Junioren warten immer noch auf den ersten Saisonsieg. Ob er gegen den Tabellendritten gelingt, ist sehr fraglich.

B-Junioren Verbandsstaffel: TuS Ergenzingen – TSG Ehingen (Sonntag, 10.30 Uhr). - Der Gegner der Ehinger B-Junioren spielt schon lange erfolgreich in der Verbandsstaffel Süd. Allerdings haben die Gastgeber nur drei Punkte mehr auf dem Konto als ihre Gäste. Nach vier Siegen in Folge fahren die Ehinger mit viel Selbstbewusstsein zu diesem Auswärtsspiel.

C-Junioren Landesstaffel 4: SV Weingarten – TSG Ehingen (Samstag, 14 Uhr). - „Mindestens drei Punkte wollen wir noch aus den drei Spielen vor der Winterpause holen“, sagt TSG-Trainer Stefan Scherb vor dem Spiel. Schon in Weingarten sollten diese drei Punkte fällig sein, denn der Gastgeber ist Tabellenletzter.