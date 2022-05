Auseinandersetzung zweier Spieler bringt die Fußballer am Ende vor Gericht

„Fußball ist kein Schachspiel.“ Diesen Satz hört Richter Wolfgang Lampa immer wieder bei diesem Gerichtstermin am Mittwochvormittag am Amtsgericht Ehingen. Immerhin etwas, worauf sich alle Beteiligten einigen können. Ganze sieben gelbe, eine rote und eine gelb-rote Karte hat der Schiedsrichter bei diesem hitzigen Fußballspiel in der Kreisliga B verteilt. In der Begegnung des SC Lauterach und des SV Niederhofen kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Spielern. Am Ende wird das Verfahren gegen den Lauteracher mit einer Geldauflage eingestellt. Doch was ist überhaupt passiert?

Auf dem Lauteracher Sportplatz treffen die beiden Teams am 24. Oktober vergangenen Jahres aufeinander. Niederhofen geht früh in Führung, Lauterach schießt den Ausgleich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Am Ende gewinnt Lauterach 2:1 in Unterzahl.

In der zweiten Hälfte kommt es zu einer Auseinandersetzung, die sich in wenigen Sekunden abspielt. Der Lauteracher Angeklagte hat den Ball, der Niederhofener rennt von hinten auf ihn zu und versucht ihm den Ball abzunehmen. Der Schiedsrichter pfeift ab, da er sieht, dass der Niederhofener dem Lauteracher in die Hacken tritt. Gelbe Karte.

Keine Entschuldigung

Das ist es allerdings noch nicht gewesen: Der Niederhofener geht mit einer blutigen Nase zu Boden. Der Schiedsrichter sieht das, der Lauteracher sieht die rote Karte. Der geschädigte Niederhofener beschreibt es so, dass der Lauteracher ihn zuerst versucht hat, mit dem rechten Arm zu treffen, wohl als Retourkutsche.

Als das nicht klappte, habe der Lauteracher mit seinem Hinterkopf die Nase des Niederhofeners getroffen. Dann habe der Lauteracher ihn noch als „Depp“ beleidigt. Letzteres findet der Niederhofener zwar nicht so schlimm auf einem Fußballplatz, trotzdem habe der Lauteracher ihn bewusst treffen wollen und habe sich nach dem Spiel auch nicht entschuldigt.

Wie kam es dazu?

Dabei beschreibt der Geschädigte das Verhältnis der beiden Fußballvereine als intakt. Man sei nach Spielen auch immer wieder zusammen gesessen. Und gibt es sonst einen Grund, wie es zu dieser Auseinandersetzung gekommen ist? Das versuchen Richter Wolfgang Lampa und die Sitzungsvertreterin der Staatsanwaltschaft, Sophie Seiler, herauszufinden. Sind sich die beiden vorher im Spiel in die Quere gekommen? Waren sie befreundet?

Das Ergebnis: Nichts Auffälliges. Immerhin erwähnt der Niederhofener, dass bei diesem Spiel am Anfang der Saison noch beide Mannschaften die Chance hatten, oben in der Kreisliga B mitzuspielen oder sogar aufzusteigen, also ein wichtiges Spiel für beide.

Doch ist die Situation tatsächlich so eindeutig? War der Stoß des Lauterachers gezielt oder vielmehr aus dem Spiel heraus? Gab es überhaupt einen Stoß? Ein Zeuge, Ersatzspieler von Niederhofen, beschreibt die angespannte und hitzige Atmosphäre im Spiel, schon vor dem Vorfall. So sei das eben in der Kreisliga B. Gelächter im Gerichtssaal. „In Lauterach geht’s immer zu“, meint der Ersatzspieler.

Spieler kommen sich im Gerichtssaal nahe

Der Lauteracher sieht den Vorfall so: Er war in Ballbesitz. Der Niederhofener sei mit äußerst hoher Geschwindigkeit auf ihn zugerannt. Der Lauteracher habe sich umgedreht, der Niederhofener sei ihm auf den Hinterkopf geprallt. Dann sei er weggelaufen und habe zunächst nicht gewusst, ob er oder der Niederhofener verletzt ist.

Auch das noch: Die zwei Spieler kommen sich im Gerichtssaal wieder nahe, allerdings für die Beweisaufnahme. Der Verteidiger des Lauterachers, Armin Schneider, fordert die beiden zu einen Größenvergleich auf, um festzustellen, inwieweit die Version des Niederhofeners realistisch ist. Außerdem fragt er den Niederhofener, ob dieser seinen Mandanten festgehalten hat. „Ein bisschen gezupft“ habe er lediglich, so der Niederhofener. Verteidiger und Niederhofener liefern sich ein Wortgefecht. Richter Lampa unterbricht: „Wir wollen die Atmosphäre des Fußballplatzes nicht im Gerichtssaal.“

Fünf Zeugen, sechs Versionen

Es bleibt unklar, was sich ganz genau auf dem Lauteracher Sportplatz zugetragen hat, nicht zuletzt, weil seit dem Spiel schon Monate vergangen sind. Der Richter meint: „Wir haben fünf Zeugen und sechs Versionen gehört“, darunter den Schiedsrichter, Spieler und Zuschauer. Fakt sei die Verletzung des Niederhofeners und die Beleidigung vonseiten des Lauterachers. Alles andere sei schwierig zu beurteilen. Staatsanwaltschaft und Verteidigung stimmen dem Vorschlag des Richters zu, das Verfahren unter einer Geldauflage einzustellen. Der Lauteracher soll 500 Euro an einen gemeinnützigen Verein spenden.

So ganz zufrieden sind der Lauteracher und sein Verteidiger nicht. Richter Lampa entgegnet: „500 Euro sind Sommerschlussverkauf.“ Eine Verurteilung für eine Beleidigung käme den Lauteracher noch teurer zu stehen.