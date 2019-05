Zweifacher Gegner ist Ravensburg

Die auf Verbandsebene spielenden Fußball-A-Junioren und die B-Junioren der TSG Ehingen müssen am drittletzten Spieltag ihrer Verbandsstaffel jeweils gegen den FV Ravensburg spielen. Die A-Junioren der TSG spielen am Samstag, 25. Mai, in Ravensburg, die Ehinger B-Junioren haben am Sonntag, 26. Mai, Heimrecht.

A-Junioren Verbandsstaffel: FV Ravensburg – TSG Ehingen (Samstag, 18.30 Uhr, Vorrunde 7:1). - Das ist eine ungleiche Partie. Der Tabellenzweite ist Gastgeber des Tabellenvorletzten TSG Ehingen. Das klare Ergebnis der Vorrunde stempelt erneut den Gastgeber zum Favoriten.

B-Junioren Verbandsstaffel: TSG Ehingen – FV Ravensburg (Sonntag, 10.30 Uhr, Vorrunde 1:7). - Die Ehinger B-Junioren haben in der Vorrunde beim derzeitigen Tabellendritten ihre bisher höchste Niederlage bezogen. Dieses Ergebnis gilt es, am Sonntag zu korrigieren. Die TSG-Junioren dürften ohne Druck spielen, denn der erste Nichtabstiegsplatz zehn ist ihnen wohl nicht mehr zu nehmen