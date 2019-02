Zwei verrückte Testspiele

Die Fans am Wochenende haben zum Teil viele Tore gesehen. Die TSG Ehingen und die SF Kirchen ließen sich von hohen Rückständen nicht irritieren.

TSG Ehingen - TSV Buch 4:5 (0:4). - Tore: 0:1 Marcel Schrapp (5.), 0:2 Timo Leitner (25.), 0:3 Patrick Sailer (32./FE), 0:4 Timo Leitner (43.), 0:5 Christian Graber (55.), 1:5 Valentin Gombold (70.), 2:5, 3:5, 4:5 Dominik Gemeinder (73., 80., 85.). - Gegen den Landesligisten bekam in der ersten Halbzeit der Gastgeber fast keinen Fuß auf den Boden. Beim Stande von 0:2 hielt der Gästetorhüter einen Handelfmeter. Die TSG-Spieler standen meist zu weit von ihrem Gegenspieler weg. Der TSV Buch spielte sehr effektiv und erhöhte nach der Halbzeitpause sogar noch auf 0:5. Nun stellte sich die TSG besser auf ihren Gegner ein. Das 1:5 von Valentin Gombold war der Auftakt zu einer Resultatsverbesserung.

SF Kirchen - WSV Mehrstetten 5:3 (0:3). - Die Sportfreunde waren zunächst völlig von der Rolle und lagen schon nach 23 Minuten mit 0:3 im Rückstand. Was dann in der zweiten Halbzeit passierte, erstaunte die Zuschauer. Schon in der 48. Minute schlug Paul Mayer eine Maßflanke und Niklas Schrode war erstmals erfolgreich. Nur zwei Minuten später verkürzte Christian Neumann auf 2:3. Der Ausgleich durch Jürgen Heinzelmann fiel in der 55. Minute. In der Folge war Kirchen klar besser und hatte zunächst vier Eckbälle in Folge. Sebastian Tress wurde mit zwei Toren in der 85. und 89. Minute noch zum Matchwinner.

SV Reinstetten - TSG Rottenacker 3:1 (2:0). - Tore: 1:0 Igor Lazarev (38.), 2:0 Robin Kammerlander (44.), 3:0 Karl Hampp (49.), 3:1 Kevin Wehle (63.). - Timm Walter war am Sonntag mit seiner Mannschaft nicht zufrieden: „Wir waren zwar besser, aber der SV Reinstetten nutzte seine Torchancen.“

TSV Rißtissen - SG Äpfingen 1:3 (0:1). - Tore: 0:1, 0:2 Jonas Bailer (42., 51.), 1:2 Philipp Dyck (61.), 1:3 Florian Steiner (75.). - Der A-Ligist aus dem Bezirk Riß kam zu einem verdienten Sieg.