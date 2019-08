Zwei Vereine starten ins erste gemeinsame Jahr

In der Fußball-Regionenliga der Frauen startet am Wochenende der Punktspielbetrieb. Nach dem Aufstieg der SG Dettingen und der SG Öpfingen aus der Bezirksliga und mit der neu gegründeten SGM Munderkingen/Griesingen ist der Raum Ehingen gleich mit drei Mannschaften in der Regionenliga vertreten. Bereits am Freitag, 30. August, empfängt die SG Öpfingen zum Auftakt den Landesliga-Absteiger Uttenweiler. Die SG Dettingen tritt am Sonntag, 1. September, gegen den TSV Lustnau II an. Die SGM Munderkingen/Griesingen spielt am Sonntag gegen Sondelfingen.

Regionenliga: SG Öpfingen – SV Uttenweiler (Freitag, 19 Uhr). - Gegen den Landesliga-Absteiger will die Heimelf nach Angaben von SGÖ-Trainer Cemal Güney defensiv kompakt stehen. „Es ist für uns wichtig, dass hinten die Null stehen bleibt“, sagt Güney. In der Offensive sollen die sich ergebenden Chancen genutzt werden. Michelle Braig steht Öpfingen am Freitag verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Laut Güney wird es kein einfaches Auftaktspiel für seine Mannschaft werden. „Uttenweiler ist abgestiegen und wird sich bestimmt das Ziel gesetzt haben, gleich wieder vorne mitzuspielen“, so Güney über den kommenden Gegner.

Er selbst kann seine Mannschaft nach einer „durchwachsenen Vorbereitung“ nur schwer in das Tabellengeschehen einordnen. „Ich weiß nicht, wo wir stehen“, so Güney. Grund dafür ist laut Güney, dass seine Mannschaft lediglich Vorbereitungsspiele gegen niederklassigere oder höherklassigere Mannschaften bestritt. Gleichklassige Gegner wie SSG Ulm und TSV Warthausen hatten die vorgesehenen Spiele kurzfristig abgesagt. Gegen die Landesligisten SG Altheim (0:6) und SV Granheim (0:6) konnten die Spielerinnen der SGÖ nur wenig ausrichten. Dagegen dominierten sie gegen die Bezirksligisten SV Laupertshausen (9:1), FC Engstingen (7:1) und Wacker Biberach (6:1). Mit der Leistung in den Testspielen war Güney zufrieden. Auch das Training war laut ihm immer gut besucht. Er selbst setzt sich mit seiner Mannschaft das Saisonziel Nichtabstieg. „Ich bin aber optimistisch, dass wir im oberen Mittelfeld mitspielen können“, so Güney. Voraussetzung dafür ist laut Güney allerdings, dass es im Kader keine schwerwiegenden Ausfälle geben wird. „Ansonsten könnte es schwierig für uns werden“, sagt Güney. Meisterschaftsfavorit ist für ihn der letztjährige Tabellenzweite SC Blönried.

TSV Lustnau II – SG Dettingen (Sonntag, 11 Uhr). - Hinter der SG Dettingen liegt eine laut SGD-Trainer Patrick Baier „durchwachsene Vorbereitung“. Urlaubs- und krankheitsbedingte Ausfälle sowie die vielen heißen Sommertage machten es Baier schwer, auf einen konstant großen Kader im Training und bei den Vorbereitungsspielen zurückzugreifen. Nach eigener Aussage legte Baier nicht so viel Wert auf die absolvierten Vorbereitungsspiele, da der Kader oft nicht komplett war. Im Großen und Ganzen ist er mit den erzielten Ergebnissen aber zufrieden. Einen Sieg gab es gegen den SV Alberweiler II (4:1), Niederlagen gegen den SV Mietingen (0:2) und den SV Granheim (0:6) sowie ein Unentschieden gegen die SGM Baltringen/Schemmerhofen (9:9). Auch mit dem Trainingslager, in dem seine Spielerinnen nochmal an ihrer Fitness gearbeitet und auf taktische Spielformen eingegangen sind, war für Baier gut. „Alle, die da waren, haben gut mitgezogen.“

Als Neuling hat Baier das Ziel, in der Liga zu bleiben. „Ich habe eine relativ junge Mannschaft, die von drei erfahreneren Spielerinnen geführt wird. Wir haben auf ein paar Positionen noch etwas zu lernen.“ Baier sieht in der Regionenliga andere Teams in der Favoritenrolle – wie Rottenburg, Munderkingen/Griesingen, Lautertal und Öpfingen. Für das erste Punktspiel nimmt sich die SGD vor, alles zu geben und sich nicht das Spiel des Gegners aufzwingen zu lassen. „Wir wollen unser Spiel aufziehen“, so Baier. Dafür soll sein Team in der Defensive kompakt stehen und im Angriff die Chancen „gnadenlos ausnutzen“. Fehlen werden am Sonntag Natascha Hummel, Nina Auburger und Lea Pöschel. Carola Fischer verpasst verletzungsbedingt die Vorrunde.

SGM Munderkingen/Griesingen – TSV Sondelfingen II (Sonntag, 16.45 Uhr). - „Wenn wir die Spielweise vom Pokalspiel beibehalten, sehe ich dem ersten Punktspiel gegen Sondelfingen II sehr positiv entgegen“, sagt SGM-Trainer Jürgen Batzer. Er war sehr zufrieden mit der Leistung seines Team gegen Blönried (2:3) und erhofft sich durch eine ähnliche Spielweise im Aufeinandertreffen mit Aufsteiger Sondelfingen II einen Sieg. Batzer will dieselbe Elf wie gegen Blönried auf den Platz schicken. „Meine Mannschaft hat in der Vorbereitung dazugelernt und das Zusammenspiel der Spielerinnen untereinander verbessert“, so Batzer. Lediglich die Abwehrkette könnte nach Aussage von Batzer noch etwas stabiler stehen.

Laut Batzer war die Vorbereitung der neu gegründeten Spielgemeinschaft sehr gut. Im Durchschnitt besuchten 18 Spielerinnen das Training. „Alle haben gut mitgezogen“, so Batzer. Positiv findet er auch, dass sich eine „gute Kameradschaft unter den Spielerinnen der zwei Vereine gebildet hat“. Die Testspiele waren für Batzer sehr wichtig. „Es sind viele Spielerinnen zum Einsatz gekommen, sodass ich einen Stammkader für die erste und zweite Mannschaft erarbeiten konnte“, so Batzer. Ebenso lernte man laut Batzer in den Testspielen die Lauf- und Passwege der Mitspielerinnen besser kennen. Neben der Niederlage gegen den TSV Warthausen (2:3) und einem Sieg gegen den SV Alberweiler II (1:0) gab es noch ein Remis gegen die SSG Ulm (1:1). Batzer hätte sich nach eigener Aussage mehr Vorbereitungsspiel gewünscht, diese kamen jedoch kurzfristig oft nicht zustande.

Für die bevorstehende Regionenliga-Saison setzt Batzer das Ziel, im vorderen Mittelfeld mitzuspielen. Für den SGM-Trainer übernimmt der SC Blönried die Favoritenrolle auf die Meisterschaft. Batzer betont allerdings, dass er die anderen Mannschaften der Liga nur schwer einschätzen könne, da er die Aufgabe des Trainers bei der SGM Munderkingen/Griesingen zu dieser Saison erst übernommen habe.