Zwei Titel für die Skizunft Ehingen

Mit einem Rumpf-Team ist die Skizunft Ehingen am vergangenen Wochenende bei den Bezirksmeisterschaften Ost in Grasgehren an den Start gegangen. Doch das kleine Team verzeichnete einen großen Erfolg: Zwei Titel gab es für Hannah Offenwanger und Nico Offenwanger.

Mehr als 140 Starter zwischen Göppingen, Schwäbisch-Gmünd, Heidenheim und Ulm hatten sich für den Slalom und Riesenslalomwettbewerb angemeldet. Im Teilnehmerfeld waren auch einige Rennläufer der Skizunft Ehingen. Nach nächtlichem Starkregen und einsetzenden frühlingshaften Temperaturen war am Samstag erst nach intensiven Pistenarbeiten eine rennfertige Piste präpariert. Die Piste hielt dann, wie am Sonntag auch, bis zum Schluss, sodass dem Veranstalter TV Mögglingen von allen Seiten ein großes Lob ausgesprochen wurde. Timo Wolfsperger (U16) von der Skizunft Ehingen schied an beiden Tagen aus und musste das Wochenende in der Kategorie „Erfahrung sammeln“ verbuchen.

Besser lief es für die weiteren Starter der Skizunft. Hannah Offenwanger belegte im Slalom den sechsten Platz, drehte im Riesenslalom richtig auf und sicherte sich ungefährdet den Bezirksmeistertitel im Riesenslalom bei den Mädchen (bis U12). Mit insgesamt drei Saisonsiegen und weiteren vorderen Platzierungen gelang ihr zusätzlich der Gesamtsieg Mädchen in der „Race-Challenge Ost“.

Laurin Herr, der nur am Riesenslalom an den Start ging, belegte in der stark besetzten Klasse U10 den zwölften Platz. Seine Schwester Sophie Herr setzte sich als jüngerer Jahrgang (U14) in ihrer Altersklasse wiederum gut in Szene und landete im Riesenslalom auf Rang sechs. Für Nico Offenwanger ging es dieses Mal auf Bezirksebene um die begehrten Meistertitel: Nach einem soliden ersten Slalomdurchgang und Bestzeit bei den Schülern im zweiten Lauf sicherte er sich neben seinem Sieg in U14 auch Platz zwei im Slalom. Am zweiten Tag der Wettbewerbe im Riesenslalom steigerte Offenwanger seine Leistung noch einmal. Am Ende gewann er seine Klasse mit drei Sekunden Vorsprung – auch die bis zu zwei Jahre älteren Schüler hatten an diesem Tag keine Chance – und sicherte sich seinen ersten Bezirksmeistertitel im Riesenslalom bei den Schülern.