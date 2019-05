Zwei Titel für den TC Ehingen

Beim WGV Tennis-Cup der Jugendmeisterschaften im Bezirk F hat der TC Ehingen zwei Titel geholt. Bei den Juniorinnen U10 gewann Jana Stepanenko (TC Ehingen), die das Endspiel gegen Francesca Parcelli (TC Weingarten) mit 5:4, 4:1 für sich entschied. Bei den Junioren U14 machten zwei TC-Talente den Titel am Ende unter sich aus. Der an Position zwei gesetzte Nemanja Bojkovic setzte sich in einem ausgeglichenen Endspiel gegen Daniel Stepanenko mit 3:6, 6:3 und 10:6 durch. Schon im Halbfinale hatte der letztjährige U12-Bezirkmeister Bojkovic gegen Julius Ohlhauser (SSV Ulm 1846) ein heftiges Dreisatzmatch bestritten, Stepanenko hatte in der Vorschlussrunde den an eines gesetzten Jonas Feyen (TC Friedrichshafen) ausgeschaltet. Weitere gute Ergebnisse für den TC Ehingen gab es bei den Junioren U9 und U10 mit jeweils Platz drei für Luis Lengler und Marcel Lakstankin. Insgesamt waren in den 13 Wettbewerben der Juniorinnen und Junioren rund 120 Tennisnachwuchsspieler am Start.