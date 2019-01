Zwei Tage Tischtennis-Sport im Längenfeld

Ein großes Sportprogramm bietet die Sportstadt Ehingen am Wochenende 5./6. Januar. Neben dem Glocker-Turnier im Fußball in der Vanotti-Halle ist der SC Berg mit seinem 45. Neujahrsturnier in der Längenfeldhalle zugange. Das Berger Neujahrsturnier ist auch heuer wieder das größte Tischtennis-Turnier im Bezirk Ulm.

Im Januar 1975 hatte der damals 28-jährige Helmuth Junger die Idee, ein Neujahrsturnier für die Tischtennissportler anzubieten. Zunächst war es damals ein Turnier für Zweier-Mannschaften nur für Herren und fand einige Jahre in der Ehinger Gymnasium-Sporthalle statt. Dann wurde das Turnier durch die Damen-Wettbewerbe erweitert. Als dann auch Turniere für Jungen und Mädchen dazukamen, wich der SC Berg in die Längenfeldhalle aus, in der auch jetzt das 45. Neujahrsturnier des SC Berg stattfindet.

Auch 2019 hat der Verein mit seiner Veranstaltung gegen namhafte Konkurrenz anzukämpfen. Nicht mehr dazu gehört das Turnier in Straß. Lange Jahre hielt der FC Straß am gleichen Termin sein Turnier ab. Dieser Verein hat jetzt aber kein Turnier mehr und die Sportler des FC Straß beteiligen sich beim SC Berg. „Allerdings macht uns das Final Four in der Ratiopharm-Halle zu schaffen“, sagt Helmuth Junger. Für das Finalturnier um den deutschen Tischtennis-Pokal, für das auch die TTF Liebherr Ochsenhausen qualifiziert sind, wurde in den vergangenen Wochen viel Werbung gemacht und inzwischen sind für dieses Event am Samstag, 5. Januar, in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena 3000 Eintrittskarten verkauft worden.

Dennoch werden wieder rund 100 Zweier-Mannschaften beim Neujahrsturnier in Ehingen teilnehmen. Besonders freut sich Helmuth Junger, bei dem alle Anmeldungen eingehen, über rund 40 Mannschaften der Jungen und Mädchen, was auch für die Zukunft dieses Turniers besonders wertvoll ist. Außer Spielern und Spielerinnen des SC Berg haben sich auch Aktive der Vereine Ehingen, Rißtissen, Öpfingen und Munderkingen angemeldet. Aus dem Stuttgarter und Bodensee-Raum haben sich Spieler bis zur Oberliga angemeldet, was auf ein gutes Niveau des Turniers hoffen lässt.

Gruppenauslosung am Freitag

Auch in diesem Jahr fühlen sich viele Helfer aus dem Ehinger Teilort Berg für die gemeinsame Sache verpflichtet: „Jeder und jede hat seit Jahren seinen Platz bei Vorbereitung und Durchführung“, stellt Helmuth Junger fest. Am Freitagabend werden die Vierergruppen ausgelost. In den Gruppen spielt jeder gegen jeden und die ersten zwei kommen weiter. Außer Helmuth Junger bilden Günter Maier, Wolfgang Nikolaus und Gerhard Scheuing die Turnierleitung des Neujahrsturniers des SC Berg.